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1 сентября 2019, 14:43

Три российских авто за миллион

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Фото: АвтоВАЗ
Миллион рублей – психологически значимая сумма, которую российские производители легковых автомобилей стараются не пересекать. Но цены растут и отечественные машины подбираются к этой границе все ближе, а некоторые уже решились ее перешагнуть.
Три российских авто за миллион

Фото: АвтоВАЗ

Три российских авто за миллион

Фото: УАЗ

Три российских авто за миллион

Фото: УАЗ

Три российских авто за миллион

Фото: АвтоВАЗ

Три российских авто за миллион

Фото: АвтоВАЗ

Три российских авто за миллион
Три российских авто за миллион
Три российских авто за миллион
Три российских авто за миллион
Три российских авто за миллион
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Редакция «Тарантас Ньюс» подготовила ТОП-3 автомобилей отечественного производства, стоимость которых составляет около 1 миллиона рублей. Все цены указаны без учета скидок и акций. Первой из моделей Lada пересекла миллионный рубеж заряженная Vesta Sport. Сейчас ее цена в комплектации Luxe Multimedia составляет 1 057 900 рублей. В список оснащения входят 17-дюймовые легкосплавные диски, декоративные патрубки выпускной системы и задний спойлер. В салоне используется комбинированная отделка из эко-кожи и алькантары. Кожей также отделан руль, рукоятка стояночного тормоза и селектор КПП. Автомобиль получил климат-контроль, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией. Под капотом спортивной «Весты» установлен 1,8-литровый мотор мощностью 145 сил.

Новая версия внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач уверенно шагнула за 1 млн рублей. Первая лимитированная серия «Edition I Автомат» обойдется минимум в 1 298 000 рублей. Всего компания выпустит 300 экземпляров, которые будут отличаться эксклюзивным цветом, особым дизайном 18-дюймовых колесных дисков, а также сидениями и ковриками с названием серии «Edition I». В список оборудования также вошел электропакет боковых зеркал, рейлинги, кожаные сидения, однозонный «климат» и медиасистема на базе Android с сенсорным дисплеем. В паре с «автоматом» работает модернизированный 2,8-литровый мотор ЗМЗ Про, который выдает прежние 150 сил и 235 Нм крутящего момента.

Вплотную приближается к миллиону еще одна новинка нынешнего лета – вседорожная версия Lada Xray Cross с автоматической коробкой передач. Хэтчбек со 113-сильным мотором и вариатором в комплектации Luxe/Prestige стоит от 971 900 рублей. Покупатели получат автомобиль с климат-контролем, датчиками дождя и света, обогревом всех сидений, лобового стекла, зеркал, а также с 7-дюймовым тачскрином медиасистемы и навигацией.

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Три российских авто за миллион
{{material_127395}}Редакция «Тарантас Ньюс» подготовила ТОП-3 автомобилей отечественного производства, стоимость которых составляет около 1 миллиона рублей. Все цены указаны без учета скидок и акций. Первой из моделей Lada пересекла миллионный рубеж заряженная Vesta Sport. Сейчас ее цена в комплектации Luxe Multimedia составляет 1 057 900 рублей. В список оснащения входят 17-дюймовые легкосплавные диски, декоративные патрубки выпускной системы и задний спойлер. В салоне используется комбинированная отделка из эко-кожи и алькантары. Кожей также отделан руль, рукоятка стояночного тормоза и селектор КПП. Автомобиль получил климат-контроль, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией. Под капотом спортивной «Весты» установлен 1,8-литровый мотор мощностью 145 сил.Новая версия внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач уверенно шагнула за 1 млн рублей. Первая лимитированная серия «Edition I Автомат» обойдется минимум в 1 298 000 рублей. Всего компания выпустит 300 экземпляров, которые будут отличаться эксклюзивным цветом, особым дизайном 18-дюймовых колесных дисков, а также сидениями и ковриками с названием серии «Edition I». В список оборудования также вошел электропакет боковых зеркал, рейлинги, кожаные сидения, однозонный «климат» и медиасистема на базе Android с сенсорным дисплеем. В паре с «автоматом» работает модернизированный 2,8-литровый мотор ЗМЗ Про, который выдает прежние 150 сил и 235 Нм крутящего момента.Вплотную приближается к миллиону еще одна новинка нынешнего лета – вседорожная версия Lada Xray Cross с автоматической коробкой передач. Хэтчбек со 113-сильным мотором и вариатором в комплектации Luxe/Prestige стоит от 971 900 рублей. Покупатели получат автомобиль с климат-контролем, датчиками дождя и света, обогревом всех сидений, лобового стекла, зеркал, а также с 7-дюймовым тачскрином медиасистемы и навигацией.
2019-09-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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