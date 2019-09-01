1 сентября 2019, 14:43
Три российских авто за миллион
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Фото: АвтоВАЗ
Миллион рублей – психологически значимая сумма, которую российские производители легковых автомобилей стараются не пересекать. Но цены растут и отечественные машины подбираются к этой границе все ближе, а некоторые уже решились ее перешагнуть.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Новая версия внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач уверенно шагнула за 1 млн рублей. Первая лимитированная серия «Edition I Автомат» обойдется минимум в 1 298 000 рублей. Всего компания выпустит 300 экземпляров, которые будут отличаться эксклюзивным цветом, особым дизайном 18-дюймовых колесных дисков, а также сидениями и ковриками с названием серии «Edition I». В список оборудования также вошел электропакет боковых зеркал, рейлинги, кожаные сидения, однозонный «климат» и медиасистема на базе Android с сенсорным дисплеем. В паре с «автоматом» работает модернизированный 2,8-литровый мотор ЗМЗ Про, который выдает прежние 150 сил и 235 Нм крутящего момента.
Вплотную приближается к миллиону еще одна новинка нынешнего лета – вседорожная версия Lada Xray Cross с автоматической коробкой передач. Хэтчбек со 113-сильным мотором и вариатором в комплектации Luxe/Prestige стоит от 971 900 рублей. Покупатели получат автомобиль с климат-контролем, датчиками дождя и света, обогревом всех сидений, лобового стекла, зеркал, а также с 7-дюймовым тачскрином медиасистемы и навигацией.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
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