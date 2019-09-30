30 сентября 2019, 17:26
Три самых необычных электрокара с «уголком природы»
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Электрокары считаются самым «зеленым» видом транспорта. Они помогают сокращать объемы выбросов вредных веществ в атмосферу. Но некоторые автопроизводители решили в буквальном смысле озеленить свои электрокары.
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Представленный весной 2019 года на Шанхайском автосалоне концепт-кар Audi AI:ME удивил не только футуристичным дизайном и продвинутой электронной «начинкой», но и настоящей живой изгородью на крыше. Дизайнеры использовали филигранные деревянные планки, чтобы создать перголу над внутренней поверхностью крыши, давая ей возможность удерживать вьющиеся растения. Подобный зеленый навес улучшает качество воздуха в салоне, а также создает естественный барьер, мешающий внешним запахам попадать внутрь.
Дизайнеры немецкой компании Sono Motors украсили интерьер электрокара Sion грядкой с декоративным мхом. Живая клумба, закрытая прозрачной панелью, протянулась вдоль все передней консоли. По задумке создателей, мох должен фильтровать воздух в салоне и регулировать влажность, поддерживая комфортный микроклимат. Кроме того, почти все внешние поверхности электрокара замостили солнечными панелями, которые позволяют подзаряжать его аккумулятор. За целый солнечный день автомобиль может запасти электричества на 285 километров пути. Серийное производство необычного электрокара могут наладить уже в 2020 году на бывшем заводе Saab в Швеции.
Замыкает ТОП-3 электромобиль с мини-садом от швейцарской фирмы Rinspeed. Двухместный компактный электрокар с говорящим названием Oasis дебютировал три года назад. Автомобиль отличается непривычно большой площадью остекления, огромным проекционным экраном на все лобовое стекло и системой автономного управления, распознающей разговорную речь и жесты. Все это технологическое разнообразие органично дополняет бортовая мини-клумба под лобовым стеклом с атмосферной подсветкой и собственным климат-контролем. На ней можно выращивать не только декоративные растения, но даже овощи и фрукты.
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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