Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

26 июня 2026, 17:04

Три случая, когда нельзя заправлять бак до отказа: советы эксперта для водителей

Три случая, когда нельзя заправлять бак до отказа: советы эксперта для водителей

Мифы и правда о полном баке: когда это полезно, а когда грозит поломкой

Три случая, когда нельзя заправлять бак до отказа: советы эксперта для водителей

Многие водители уверены, что полный бак - залог спокойствия на дороге. Однако есть ситуации, когда такая привычка может обернуться неприятностями. Эксперт Михаил Колодочкин объяснил, почему не стоит заправляться «под завязку» в определенных случаях. Какие риски скрываются за этим действием и как избежать лишних проблем - разбираемся в деталях. Советы актуальны для всех, кто часто ездит по России.

Многие водители уверены, что полный бак - залог спокойствия на дороге. Однако есть ситуации, когда такая привычка может обернуться неприятностями. Эксперт Михаил Колодочкин объяснил, почему не стоит заправляться «под завязку» в определенных случаях. Какие риски скрываются за этим действием и как избежать лишних проблем - разбираемся в деталях. Советы актуальны для всех, кто часто ездит по России.

Вопрос, стоит ли заправлять автомобиль до полного бака, волнует многих российских водителей. Особенно актуально это для тех, кто часто отправляется в дальние поездки или сталкивается с нестабильной работой автозаправок. Обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин выделил три ситуации, когда заливать топливо «под завязку» не только не нужно, но и может привести к неприятным последствиям.

Первая причина - сомнительное качество топлива на малоизвестных или удаленных АЗС. Если заправка вызывает недоверие, лучше ограничиться минимальным количеством бензина, чтобы не рисковать всей системой питания автомобиля. По словам эксперта, в таких местах велик шанс нарваться на некачественное топливо, что может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Вторая ситуация связана с особенностями конструкции бензобака. Колодочкин приводит пример из практики: однажды у автомобиля с плоским баком, установленным под днищем, после полной заправки в жаркую погоду началась утечка топлива. Причиной стала комбинация высокой температуры, полного бака и наклона парковки - бензин расширился и вытек через слабое место. Это наглядно показывает, что конструктивные особенности машины и погодные условия могут сыграть злую шутку, если не учитывать их при заправке.

Третий момент - посещение автосервиса. Эксперт отмечает, что нет смысла приезжать на обслуживание с полным баком. Во-первых, это не требуется для проведения работ, а во-вторых, в некоторых случаях часть топлива может быть слита или даже похищена. Конечно, на крупных и проверенных СТО такие ситуации маловероятны, но полностью исключать их нельзя. Поэтому лучше оставить в баке только необходимый минимум.

Интересно, что многие автомобилисты считают: чем меньше топлива в баке, тем легче машина и ниже расход. Однако, как подчеркивает Колодочкин, разница в весе между почти пустым и полным баком настолько незначительна по сравнению с общей массой автомобиля, что на расходе топлива это практически не отражается. К тому же, постоянные заезды на АЗС ради экономии времени и денег не приносят - скорее, наоборот, создают лишние хлопоты.

В дополнение к этому, стоит помнить, что современные автомобили оснащены системами, которые предотвращают утечку топлива и минимизируют риски, связанные с переполнением бака. Тем не менее, игнорировать рекомендации экспертов не стоит. Важно учитывать не только технические нюансы, но и реальные условия эксплуатации - климат, качество дорог и топлива, а также особенности конкретной модели машины.

Для тех, кто интересуется вопросами выбора и хранения топлива, полезно ознакомиться с материалом, где специалисты подробно разбирают, что происходит с мотором при использовании бензина другого октанового числа. Например, в статье о последствиях замены АИ-95 на АИ-92 раскрываются важные нюансы, которые помогут избежать ошибок при заправке.

В целом, рекомендации Михаила Колодочкина позволяют взглянуть на привычные действия с новой стороны. Заправлять полный бак можно и даже нужно, если нет особых причин для осторожности. Но в некоторых случаях лучше проявить осмотрительность - это поможет сохранить не только топливо, но и нервы, и деньги.

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