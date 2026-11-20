Служил за тысячи километров от дома — а долг прилетел из Владивостока: за что срочнику приписали 1,2 миллиона

Житель Оренбургской области утверждал, что не покупал Hyundai Staria Lounge и не оформлял его ввоз. Но три судебные инстанции поддержали таможню и взыскали с него более 1,2 млн рублей. В Верховном Суде указали на обстоятельства, которые нижестоящие суды оставили без внимания.

Житель Оренбургской области утверждал, что не покупал Hyundai Staria Lounge и не оформлял его ввоз. Но три судебные инстанции поддержали таможню и взыскали с него более 1,2 млн рублей. В Верховном Суде указали на обстоятельства, которые нижестоящие суды оставили без внимания.

Житель Оренбуржья нес срочную службу за тысячи километров от дома — и в это самое время на его имя оформили премиальный минивэн из Владивостока. Таможня насчитала 1,2 миллиона рублей долга, три инстанции встали на ее сторону, и только Верховный Суд разобрался, что подпись под документами ставил кто-то другой.

Летом 2022 года житель Оренбургской области проходил срочную службу в воинской части на другом конце страны. В это время на его имя оформили ввезенный через Владивосток Hyundai Staria Lounge. В таможенных документах покупателем значился молодой гражданин Б. Стоимость машины указали в размере 16,5 тысячи долларов, а оформлением занималась специализированная компания по договору с покупателем. Позже таможня проверила сделку и решила, что аналогичный автомобиль стоит около 37 тысяч долларов.

Откуда возник долг

После проверки таможенные платежи пересчитали. Гражданину Б. предъявили 616 205 рублей 70 копеек недоплаченной пошлины и столько же пеней — всего 1 232 411 рублей 40 копеек. Таможня исходила из того, что заявленная стоимость автомобиля была занижена по сравнению с ориентировочной оценкой.

Мужчина настаивал, что не покупал автомобиль и не поручал оформлять его на свое имя. По его словам, договор с таможенным представителем он также не подписывал.

Чтобы подтвердить свою позицию, Б. отдельно обратился в суд с иском к компании, которая оформляла машину. Почерковедческая экспертиза установила: подпись в договоре ему не принадлежит. В апреле 2025 года суд признал этот договор незаключенным.

Однако таможня продолжила требовать деньги. Письмо Б. о подложном договоре ничего не изменило, после чего он подал иск уже к таможенному органу.

Почему доводы не учли сразу

Первая инстанция взыскала с мужчины всю сумму, а апелляция и кассация оставили решение в силе. Суды ссылались на то, что при оформлении Hyundai документы содержали персональные данные Б. и копию его паспорта. В материалах дела также были указаны ИНН и СНИЛС мужчины.

Суды учли и документы о последующей продаже машины. Они приняли во внимание сведения о перечислении таможенных платежей якобы от имени Б. Судьи сочли, что вместе эти материалы подтверждают его участие во ввозе.

Решение о поддельной подписи не изменило исход спора в нижестоящих инстанциях. Апелляция отметила, что признание договора с таможенным представителем незаключенным само по себе не доказывает, что Б. не приобретал автомобиль. Кассация согласилась с этим подходом, и мужчина проиграл спор в трех инстанциях.

После этого Б. обратился в Верховный Суд. Там указали, что в другом разбирательстве уже установили: подпись в договоре ему не принадлежит, а сам договор признан незаключенным. Суд также обратил внимание, что во время таможенного оформления автомобиля Б. проходил срочную службу в воинской части другого города.

Верховный Суд отменил решения трех нижестоящих инстанций и отказал таможне во взыскании задолженности. В определениисуд указал: наличие персональных данных в документах само по себе не доказывает, что человек согласился купить и ввезти автомобиль. Фактическое участие Б. в сделке доказано не было.