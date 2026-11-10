Какие снегоходы подходят для подготовленной трассы, а какие — для целины: разбор популярных моделей для разных целей

Туристические снегоходы: сравнение Yamaha, Ski-Doo и Arctic Cat для зимних маршрутов

Пневмоподвеска и 150-сильный турбомотор помогают Ski-Doo Expedition 900 ACE Turbo выделиться в классе. Arctic Cat Pantera 7000 Limited берет посадкой на троих, а Yamaha RS Venture TF подходит для укатанных трасс и уступает в глубоком снегу.

Пневмоподвеска и 150-сильный турбомотор помогают Ski-Doo Expedition 900 ACE Turbo выделиться в классе. Arctic Cat Pantera 7000 Limited берет посадкой на троих, а Yamaha RS Venture TF подходит для укатанных трасс и уступает в глубоком снегу.

Зимние поездки на снегоходах требуют от техники разного набора качеств в зависимости от условий: на укатанной трассе важны управляемость и комфорт, а при съезде в глубокий снег решающую роль играют ширина гусеницы и наличие пониженной передачи. Ниже представлено сравнение нескольких туристических моделей, ориентированных на разные сценарии использования.

На зимнем маршруте разница между туристическими снегоходами особенно велика, когда укатанная дорожка сменяется глубоким снегом. Для поездок по лесу важна ширина гусеницы и пониженная передача, тогда как на подготовленной трассе на первый план выходят управляемость и комфорт.

Yamaha RS Venture TF рассчитана в первую очередь на готовые трассы. Гусеница шириной 38 см и длиной 3,8 м отличает модель от соперников с 50-сантиметровой гусеницей. Пониженной передачи у Yamaha нет, зато предусмотрены электроусилитель руля и четырехтактный мотор. На укатанном маршруте модель подходит для зимнего отдыха; в глубоком снегу снегоход, по описанию обзора, беспомощен, поэтому для охоты в лесу он не подходит. Цена, однако, ниже, чем у канадских лидеров.

Если нужно съехать с накатанной трассы, дополнительные возможности предоставляет Ski-Doo Expedition 900 ACE Turbo. Пневмоподвеска позволяет менять жесткость под покрытие, турбомотор развивает мощность 150 л.с. Ширина гусеницы — 50 см, предусмотрена уменьшенная проводка для выезда на охоту. О комфорте в поездке заботятся сиденье со спинкой и обогрев для водителя и пассажира.

Сходную расширенную гусеницу предлагает Arctic Cat Pantera 7000 Limited, но характер у нее другой. Вместо турбомотора здесь атмосферный двигатель мощностью 135 л.с., сиденье рассчитано на троих пассажиров. Обогрев предусмотрен для разных элементов, а две пониженные передачи расширяют возможности на сложном маршруте. Согласно описанию обзора, это большой и выдающийся снегоход с традиционной конструкцией.

Выбор зависит от маршрута и нужного уровня комфорта: Yamaha ориентируется на подготовленную трассу, тогда как более широкая гусеница и пониженная передача у соперников полезны для ее поведения.

Ценовой порог для перечисленной техники находится в пределах 1,5 миллиона рублей. При меньшем бюджете стоит рассмотреть снегоходы с пробегом; среди таких вариантов встретилось и предложение по WELS 200RS.