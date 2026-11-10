Какие снегоходы подходят для подготовленной трассы, а какие — для целины: разбор популярных моделей для разных целей

10 ноября 2026, 19:03
Туристические снегоходы: сравнение Yamaha, Ski-Doo и Arctic Cat для зимних маршрутов
Туристические снегоходы: сравнение Yamaha, Ski-Doo и Arctic Cat для зимних маршрутов
Пневмоподвеска и 150-сильный турбомотор помогают Ski-Doo Expedition 900 ACE Turbo выделиться в классе. Arctic Cat Pantera 7000 Limited берет посадкой на троих, а Yamaha RS Venture TF подходит для укатанных трасс и уступает в глубоком снегу.
Зимние поездки на снегоходах требуют от техники разного набора качеств в зависимости от условий: на укатанной трассе важны управляемость и комфорт, а при съезде в глубокий снег решающую роль играют ширина гусеницы и наличие пониженной передачи. Ниже представлено сравнение нескольких туристических моделей, ориентированных на разные сценарии использования.
На зимнем маршруте разница между туристическими снегоходами особенно велика, когда укатанная дорожка сменяется глубоким снегом. Для поездок по лесу важна ширина гусеницы и пониженная передача, тогда как на подготовленной трассе на первый план выходят управляемость и комфорт.
Yamaha RS Venture TF рассчитана в первую очередь на готовые трассы. Гусеница шириной 38 см и длиной 3,8 м отличает модель от соперников с 50-сантиметровой гусеницей. Пониженной передачи у Yamaha нет, зато предусмотрены электроусилитель руля и четырехтактный мотор. На укатанном маршруте модель подходит для зимнего отдыха; в глубоком снегу снегоход, по описанию обзора, беспомощен, поэтому для охоты в лесу он не подходит. Цена, однако, ниже, чем у канадских лидеров.
Если нужно съехать с накатанной трассы, дополнительные возможности предоставляет Ski-Doo Expedition 900 ACE Turbo. Пневмоподвеска позволяет менять жесткость под покрытие, турбомотор развивает мощность 150 л.с. Ширина гусеницы — 50 см, предусмотрена уменьшенная проводка для выезда на охоту. О комфорте в поездке заботятся сиденье со спинкой и обогрев для водителя и пассажира.
Сходную расширенную гусеницу предлагает Arctic Cat Pantera 7000 Limited, но характер у нее другой. Вместо турбомотора здесь атмосферный двигатель мощностью 135 л.с., сиденье рассчитано на троих пассажиров. Обогрев предусмотрен для разных элементов, а две пониженные передачи расширяют возможности на сложном маршруте. Согласно описанию обзора, это большой и выдающийся снегоход с традиционной конструкцией.
Выбор зависит от маршрута и нужного уровня комфорта: Yamaha ориентируется на подготовленную трассу, тогда как более широкая гусеница и пониженная передача у соперников полезны для ее поведения.
Ценовой порог для перечисленной техники находится в пределах 1,5 миллиона рублей. При меньшем бюджете стоит рассмотреть снегоходы с пробегом; среди таких вариантов встретилось и предложение по WELS 200RS.
Похожие материалы Ямаха
-
10.11.2026, 18:30
РЖД запустили вагон с одноместными купе в «Экспрессе» Москва — Петербург: что входит в билет
На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом в поезде № 3/4 «Экспресс» предлагают одноместные купе за 5000-6000 рублей. В цену входят умывальник и горячий завтрак, а в вагоне на девять пассажиров туалет остается общим.Читать далее
-
10.11.2026, 18:17
В поездах Москва — Санкт-Петербург запустили одноместные купе с душем и завтраком
В поезде «Экспресс» на маршруте Москва-Петербург появились одноместные купе с автономной вентиляцией и душем. В билет включен завтрак с горячим блюдом; места, как сообщается, быстро раскупают, несмотря на более высокую цену.Читать далее
-
10.11.2026, 12:51
Как выбрать автодом для зимних поездок: 5 моделей с теплой кабиной и автономным отоплением
Зимой комфорт автодома зависит от того, как утеплены кабина и жилой салон, где проходят водяные магистрали и насколько удобна планировка. В подборке топ альковных моделей с ценами и ключевыми особенностями.Читать далее
-
10.11.2026, 10:29
Pygmy — компактный модуль для мототуризма: ночлег для двоих вместо коляски
Sidewinder Campers показала Pygmy - боковой модуль со спальным местом для двух взрослых и багажным объемом около 510 литров. Душа и туалета нет, а цена и часть важных характеристик пока не раскрыты.Читать далее
-
10.11.2026, 07:42
РЖД обновляет подвижной состав: что изменится для пассажиров верхних полок
РЖД к 2030 году закупит около 449 новых вагонов. В купе пассажирам верхних полок обещают отдельный откидной столик, в плацкарте места отделят шторками. Полки увеличат до двух метров, появятся индивидуальные розетки с USB и Type-C.Читать далее
-
09.11.2026, 23:59
Верхняя полка стала длиннее на 16 см: что еще изменилось в новых вагонах РЖД
Вагоны габарита Т получили полки длиной до двух метров и отдельную душевую. Для семей предусмотрены купе «МАМА+». Пользовательский концепт одноместного купе с личным санузлом пока остается идеей РЖД.Читать далее
-
09.11.2026, 18:27
Российские дома на колесах: чем они отличаются от зарубежных автодомов
В справочнике RV Land собраны девять типов домов на колесах и российские компании, которые их производят. У мини-каравана и экспедиционного автодома разнятся масса и вместимость, а требования к правам также влияют на практический выбор.Читать далее
-
09.11.2026, 11:03
Удивил ровным полом и ценой: как грузовой фургон Kia PV5 превратили в крутой кемпер
Австралийский проект меняет привычный взгляд на кемпинг. Компактный формат скрывает несколько важных технических решений. У машины есть ограничения, а планы уже обозначены. Рассказываем, чем эта версия отличается от привычных кемперов.Читать далее
-
09.11.2026, 09:59
Дома на колесах для бездорожья: сравнение экспедиционных машин
У этих автодомов есть запасы топлива и воды для долгих маршрутов, генераторы и полноценные спальные места. В подборке собраны шесть внедорожных машин: от премиальных кемперов до исследовательского автопоезда на базе Unimog.Читать далее
-
08.11.2026, 18:17
Меньше шести метров, но просторнее, чем кажется: обзор Vantage Teo 2026
Vantage Motorhomes представила Teo 2026 длиной менее шести метров. Планировка рассчитана на двух человек, но дает возможность устроить спальное место для третьего. Внутри есть кухня с современной техникой и компактная ванная; отопление рассчитано на поездки в любое время года.Читать далее
Похожие материалы Ямаха
-
10.11.2026, 18:30
РЖД запустили вагон с одноместными купе в «Экспрессе» Москва — Петербург: что входит в билет
На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом в поезде № 3/4 «Экспресс» предлагают одноместные купе за 5000-6000 рублей. В цену входят умывальник и горячий завтрак, а в вагоне на девять пассажиров туалет остается общим.Читать далее
-
10.11.2026, 18:17
В поездах Москва — Санкт-Петербург запустили одноместные купе с душем и завтраком
В поезде «Экспресс» на маршруте Москва-Петербург появились одноместные купе с автономной вентиляцией и душем. В билет включен завтрак с горячим блюдом; места, как сообщается, быстро раскупают, несмотря на более высокую цену.Читать далее
-
10.11.2026, 12:51
Как выбрать автодом для зимних поездок: 5 моделей с теплой кабиной и автономным отоплением
Зимой комфорт автодома зависит от того, как утеплены кабина и жилой салон, где проходят водяные магистрали и насколько удобна планировка. В подборке топ альковных моделей с ценами и ключевыми особенностями.Читать далее
-
10.11.2026, 10:29
Pygmy — компактный модуль для мототуризма: ночлег для двоих вместо коляски
Sidewinder Campers показала Pygmy - боковой модуль со спальным местом для двух взрослых и багажным объемом около 510 литров. Душа и туалета нет, а цена и часть важных характеристик пока не раскрыты.Читать далее
-
10.11.2026, 07:42
РЖД обновляет подвижной состав: что изменится для пассажиров верхних полок
РЖД к 2030 году закупит около 449 новых вагонов. В купе пассажирам верхних полок обещают отдельный откидной столик, в плацкарте места отделят шторками. Полки увеличат до двух метров, появятся индивидуальные розетки с USB и Type-C.Читать далее
-
09.11.2026, 23:59
Верхняя полка стала длиннее на 16 см: что еще изменилось в новых вагонах РЖД
Вагоны габарита Т получили полки длиной до двух метров и отдельную душевую. Для семей предусмотрены купе «МАМА+». Пользовательский концепт одноместного купе с личным санузлом пока остается идеей РЖД.Читать далее
-
09.11.2026, 18:27
Российские дома на колесах: чем они отличаются от зарубежных автодомов
В справочнике RV Land собраны девять типов домов на колесах и российские компании, которые их производят. У мини-каравана и экспедиционного автодома разнятся масса и вместимость, а требования к правам также влияют на практический выбор.Читать далее
-
09.11.2026, 11:03
Удивил ровным полом и ценой: как грузовой фургон Kia PV5 превратили в крутой кемпер
Австралийский проект меняет привычный взгляд на кемпинг. Компактный формат скрывает несколько важных технических решений. У машины есть ограничения, а планы уже обозначены. Рассказываем, чем эта версия отличается от привычных кемперов.Читать далее
-
09.11.2026, 09:59
Дома на колесах для бездорожья: сравнение экспедиционных машин
У этих автодомов есть запасы топлива и воды для долгих маршрутов, генераторы и полноценные спальные места. В подборке собраны шесть внедорожных машин: от премиальных кемперов до исследовательского автопоезда на базе Unimog.Читать далее
-
08.11.2026, 18:17
Меньше шести метров, но просторнее, чем кажется: обзор Vantage Teo 2026
Vantage Motorhomes представила Teo 2026 длиной менее шести метров. Планировка рассчитана на двух человек, но дает возможность устроить спальное место для третьего. Внутри есть кухня с современной техникой и компактная ванная; отопление рассчитано на поездки в любое время года.Читать далее