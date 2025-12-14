Смогут ли культовые японские спорткары прошлого обойти современную Toyota GR Corolla – битва поколений

Три тюнингованных легенды: GR Corolla, Evo 9 и WRX STI сошлись в драг-гонке

В новом заезде на четверть мили встретились три доработанных японских автомобиля. Каждый из них получил серьезные технические изменения. Кто оказался быстрее – современная GR Corolla или проверенные временем Evo 9 и WRX STI? Узнайте, кто стал победителем и почему результат удивил даже экспертов.

Команда carwow вновь устроила зрелищное противостояние между машинами разных эпох, но на этот раз все участники были серьезно доработаны. На старте на прямой встретились три японских спорткара: свежая Toyota GR Corolla и два культовых представителя JDM-сцены начала 2000-х – Mitsubishi Lancer Evolution 9 в кузове универсал и Subaru WRX STI.

Каждый автомобиль имеет индивидуальный подход к тюнингу. Самым необычным стал Lancer Evo 9 в редком кузове универсал. Его мотор теперь выдает 406 лошадиных сил и 488 Нм крутящего момента, что заметно превосходит заводские показатели. Subaru WRX STI в тот же период также не остался без внимания – инженеры увеличили отдачу двигателя, чтобы он мог конкурировать с соперниками.

Современная Toyota GR Corolla, несмотря на свой статус новичка, не уступила соперникам. Инженеры усилили турбонаддув, оптимизировали впуск и выпуск, а также внесли изменения в электронные настройки. В результате автомобиль стал заметно динамичнее и был готов бросить вызов признанным легендам.

Как сообщает autoevolution, заезды проходили на обычной дороге в четверть мили. Каждый из участников продемонстрировал свои сильные стороны: Evo 9 поразил стабильностью разгона, WRX STI – цепкостью на старте, GR Corolla – современной управляемостью и устойчивостью системы работы. Итоговый результат оказался неожиданным: победитель преодолел дистанцию ​​за 13,3 секунды, что стало приятным сюрпризом для зрителей и самих пилотов.

Этот заезд показал, что даже спустя два десятилетия японские спорткары прошлого могут навязать победу современным моделям, если их грамотно доработать. При этом машина сохранила свой уникальный характер: Evo 9 – универсальность и мощь, WRX STI – драйверский азарт, GR Corolla – технологичность и свежий взгляд на классический автомобиль.

Для поклонников JDM-культуры и любителей автоспорта такие встречи – настоящий праздник. Они позволяют не только сравнить возможности разных авто, но и увидеть, как современные технологии сочетаются с проверенными временем решениями. Кто бы ни победил в этой гонке, ясно одно: страсть к скорости и тюнингу не знает возраста.