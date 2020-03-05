5 марта 2020, 18:55
Три угнанных в Петербурге автомобиля такси нашлись в Казахстане
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Фото: пресс-служба "Цезарь Сателлит"
Сотрудники правоохранительных органов Республики Казахстан задержали на парковках местных придорожных отелей три седана Hyundai Solaris, угнанных у одного из петербургских сервисов такси. Злоумышленники направлялись в Таджикистан.
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Выяснилось, что три седана Hyundai Solaris уже находятся на территории Казахстана и движутся в направлении узбекской границы. По условиям контракта с сервисом такси водители не имели права покидать пределы Ленинградской области. Сотрудники МВД Республики Казахстан оперативно задержали злоумышленников на парковках придорожных отелей. Конечной целью их «путешествия» был Таджикистан.
В последнее время автомобили такси угоняют все чаще. Обычно похищенные машины не разбирают на запчасти, а перепродают в близлежащие страны. Наиболее популярным направлением является Таджикистан. Вернуть оттуда угнанный автомобиль практически невозможно. По собственной статистике «Цезарь Сателлит», самый угоняемый автомобиль в Санкт-Петербурге – это Hyundai Solaris. В 2019 году было похищено 336 машин.
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