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5 марта 2020, 18:55

Три угнанных в Петербурге автомобиля такси нашлись в Казахстане

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Фото: пресс-служба "Цезарь Сателлит"
Сотрудники правоохранительных органов Республики Казахстан задержали на парковках местных придорожных отелей три седана Hyundai Solaris, угнанных у одного из петербургских сервисов такси. Злоумышленники направлялись в Таджикистан.
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Сразу три автомобиля были похищены у одной из таксомоторных компаний Санкт-Петербурга. Все машины находились в аренде у водителей, которые в течение двух дней не выходили на связь с работодателем. Автомобили были объявлены в розыск. Большую помощь полицейским оказало установленное на машинах поисковое оборудование.

Выяснилось, что три седана Hyundai Solaris уже находятся на территории Казахстана и движутся в направлении узбекской границы. По условиям контракта с сервисом такси водители не имели права покидать пределы Ленинградской области. Сотрудники МВД Республики Казахстан оперативно задержали злоумышленников на парковках придорожных отелей. Конечной целью их «путешествия» был Таджикистан.

В последнее время автомобили такси угоняют все чаще. Обычно похищенные машины не разбирают на запчасти, а перепродают в близлежащие страны. Наиболее популярным направлением является Таджикистан. Вернуть оттуда угнанный автомобиль практически невозможно. По собственной статистике «Цезарь Сателлит», самый угоняемый автомобиль в Санкт-Петербурге – это Hyundai Solaris. В 2019 году было похищено 336 машин. 

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Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
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Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
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Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
Михаил
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Три угнанных в Петербурге автомобиля такси нашлись в Казахстане
{{material_128910}}Сразу три автомобиля были похищены у одной из таксомоторных компаний Санкт-Петербурга. Все машины находились в аренде у водителей, которые в течение двух дней не выходили на связь с работодателем. Автомобили были объявлены в розыск. Большую помощь полицейским оказало установленное на машинах поисковое оборудование.Выяснилось, что три седана Hyundai Solaris уже находятся на территории Казахстана и движутся в направлении узбекской границы. По условиям контракта с сервисом такси водители не имели права покидать пределы Ленинградской области. Сотрудники МВД Республики Казахстан оперативно задержали злоумышленников на парковках придорожных отелей. Конечной целью их «путешествия» был Таджикистан.В последнее время автомобили такси угоняют все чаще. Обычно похищенные машины не разбирают на запчасти, а перепродают в близлежащие страны. Наиболее популярным направлением является Таджикистан. Вернуть оттуда угнанный автомобиль практически невозможно. По собственной статистике «Цезарь Сателлит», самый угоняемый автомобиль в Санкт-Петербурге – это Hyundai Solaris. В 2019 году было похищено 336 машин. 
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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