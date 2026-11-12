Какой снегоход купить для рыбалки, рыхлого снега и дальних маршрутов: сравниваем топ моделей

Три снегохода для разных задач: сравнение IKUDZO HUNTER, PROMAX YAKUT и РМ TAYGA PATRUL

Обзор трех снегоходов для разных задач: IKUDZO HUNTER 650LK 28 EXPERT V2 — динамичная модель с 28 л.с. и тяговым усилием до 750 кг для глубокого снега; PROMAX YAKUT 500R/K SUPERLONG 2.0 — легкий «народный» снегоход массой около 190 кг для рыхлого снега и открытых территорий; РМ TAYGA PATRUL 800 SWT — тяжелая машина с 60 л.с.

Обзор трех снегоходов для разных задач: IKUDZO HUNTER 650LK 28 EXPERT V2 — динамичная модель с 28 л.с. и тяговым усилием до 750 кг для глубокого снега; PROMAX YAKUT 500R/K SUPERLONG 2.0 — легкий «народный» снегоход массой около 190 кг для рыхлого снега и открытых территорий; РМ TAYGA PATRUL 800 SWT — тяжелая машина с 60 л.с.

При выборе снегохода покупатели ориентируются на целый ряд характеристик: тип подвески, мощность двигателя, проходимость в глубоком снегу, грузоподъемность, запас хода и комфорт в сильные морозы. В данном обзоре представлены три модели, которые позиционируются для разных сценариев эксплуатации — от рыбалки по рыхлому снегу до дальних маршрутов с перевозкой тяжелых грузов. Ниже приведены их ключевые особенности и отличия.

IKUDZO HUNTER 650LK 28 EXPERT V2

Цифра 650 в названии не означает объем мотора: здесь установлен 500-кубовый четырехтактный двигатель воздушного охлаждения мощностью 28 л.с. Бак вмещает 18 л, максимальная скорость по заявленным данным составляет около 70 км/ч. Вариатор собственной разработки IKUDZO развивает тяговое усилие до 750 кг, грузоподъемность машины составляет 250 кг.

Рама изготовлена из коррозионностойкой стали, количество сварных швов сведено к минимуму. Открытая подвеска не скапливает снег в установленных японских подшипниках. Владельцы высоко оценивают динамику и проходимость в глубоком снегу, однако в сильные морозы не хватает мощности подогрева рукояток.

PROMAX YAKUT 500R/K SUPERLONG 2.0

Эта модель подходит тем, кому важнее движение по рыхлому снегу: открытая катковая подвеска меньше набивается снегом, а запатентованная система заднего маятника призвана улучшить сцепление и управляемость при движении задним ходом. Двигатели представлены в нескольких вариантах — ZONGSHEN, LIFAN, LONCIN или YAMAHA; в описании фигурирует четырехтактный мотор объемом около 460 куб. см либо 500 куб. см, мощность зависит от исполнения и составляет от 22 до 29 л.с.

Снаряженная масса около 190 кг. У версии 2.0 морозостойкий капот из материала «Филаментарно» и обновленная выхлопная система, предусмотрены гидравлические тормоза и подогрев рукоятки курком газа. PROMAX позиционируют как экономичный «народный снегоход» и вариант первого снегохода; для открытой территории, где ездят на рыбалку, его конструкция подходит лучше, чем для густого мелколесья. Перед покупкой стоит проверить комплектацию: по отзывам пользователей, аккумулятора может не быть.

РМ TAYGA PATRUL 800 SWT

Для дальних маршрутов и перевозки тяжелых грузов характеристики этой модели выглядят убедительнее. У нее V-образный четырехтактный двигатель объемом 800 куб. см и мощностью 60 л.с., электронный впрыск EFI, двухконтурное жидкостное охлаждение с двумя радиаторами. Бак рассчитан на 55 л, расход топлива указан в пределах от 20 до 25 л/100 км, теоретический запас хода составляет около 250–300 км.

Тяговое усилие на крюке составляет 500 кг, снаряженная масса достигает примерно 400 кг, ход задней подвески составляет 385 мм и регулируется. Сверхширокая гусеница шириной 600 мм повышает устойчивость в рыхлом снегу и на склонах, но среди деревьев крупная машина уступает место более компактным моделям по маневренности. Для открытых полей, замерзших водоемов и буксировок предусмотрены двухуровневое сиденье и подогрев водителя с пассажиром, приборная панель Koso многофункциональная.

IKUDZO HUNTER 650LK 28 EXPERT V2 — динамичная модель с тяговым усилием до 750 кг и проходимостью в глубоком снегу, слабое место — подогрев рукояток в сильный мороз. PROMAX YAKUT 500R/K SUPERLONG 2.0 — легкий «народный» снегоход для рыхлого снега и открытых территорий. РМ TAYGA PATRUL 800 SWT — тяжелая машина для дальних маршрутов и буксировки с 60 л.с., баком на 55 л, запасом хода 250–300 км, широкими гусеницами и подогревом для водителя и пассажира.