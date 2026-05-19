Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 18:55

Практические рекомендации для российских владельцев: что важно сделать сразу после покупки китайского автомобиля

Владельцы новых китайских автомобилей сталкиваются с особенностями эксплуатации в России. Эксперты выделяют три ключевых действия, которые помогут избежать преждевременных поломок и коррозии, а также снизить расходы на обслуживание.

Покупка нового автомобиля — мероприятие, которое всегда сопровождается ожиданиями надежности и редкости. Однако, как показывает практика, даже свежие китайские модели требуют особого внимания к деталям, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами уже в первые месяцы эксплуатации. Российские условия эксплуатации предъявляют к машинам свои требования, и несоблюдение их — значит рисковать не только комфортом, но и безопасностью.

По информации РИА Новости, директор по развитию партнерской сети «Китайана» Артемий Тушков выделил три главных шага, которые стоит принять сразу после выезда из дилерского центра. Эти рекомендации основаны на опыте сервисных специалистов и общении с владельцами китайских автомобилей.

Первое, на что стоит обратить внимание, — антикоррозийная обработка. Несмотря на то, что заводская антикоррозийная обработка в Китае постепенно становится лучше, она всё еще уступает российским стандартам. Не все элементы кузова оцинкованы, а в наиболее уязвимых местах часто имеется лишь базовый слой защиты или его вообще нет. Это особенно актуально для скрытых полостей, сварных швов, порогов, днища и арок. Проверка и дополнительная обработка этих зон позволяют избежать коррозии, которая в российских условиях может проявиться уже через пару сезонов.

Второй совет — установка дополнительной защиты радиатора. В Китае дороги чище, гравия и камней практически нет, поэтому инженеры не закладывают в конструкцию защиту радиатора от камней. В России же отсутствие сетки приводит к повреждениям камнями и быстрому засорению пухом, листьями и насекомыми. Простая москитная сетка способна уберечь систему охлаждения от дорогостоящего ремонта и продлить срок службы узла.

Третий шаг — проверка и, при необходимости, замена шин и аккумулятора. На большинстве новых китайских автомобилей с завода стоят бюджетные покрышки малоизвестных брендов, рассчитанные на мягкий климат. В российских реалиях такие шины быстро изнашиваются и могут снизить безопасность, особенно зимой. Аналогичная ситуация с аккумуляторами: на недорогих моделях АКБ часто не имеют запаса мощности при морозах. Лучше сразу заменить их на продукцию известных марок, а в северных регионах — установить более емкий и морозостойкий аккумулятор.

Кроме того, владельцам стоит обратить внимание на крепление пластиковых деталей: молдинги, накладки и заглушки на новых китайских автомобилях зачастую закреплены недостаточно надежно. Бывали случаи, когда декоративные элементы отваливались уже в первую неделю, особенно после мойки или при низких температурах. Проверка и фиксация слабых мест помогают избежать лишних расходов и неприятных ситуаций.

Не стоит забывать и о мелочах: замена батарейки в ключе-брелоке на качественную позволит избежать проблем с доступом к автомобилю. Также многие китайские модели поступают в Россию без защиты картера и полноценной защиты арок — эти элементы желательно устанавливать сразу, особенно если предполагается эксплуатация за пределами города или по неасфальтированным дорогам.

Интересно, что вопросы адаптации новых автомобилей к российским условиям становятся все более актуальными на фоне роста популярности китайских марок. Например, в материале о том, как изменились автомобили после локализации Geely в России, подробно разбираются тонкости доработок и их влияние на рынок — подробнее об этом можно узнать в анализе изменений новых моделей Volga .

Упомянутые марки: GAC, Chery, Geely, Haval, Jetta
