Новая волна проверок водителей: инспекторы будут осматривать багажник и требовать три обязательных предмета

9 мая 2026, 07:58
Три вещи в багажнике, из-за которых инспектор может отправить авто на штрафстоянку
Госавтоинспекция усиливает контроль за обязательными предметами в багажнике. Теперь отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки может привести к эвакуации машины. Эксперты объясняют, как избежать неприятных последствий.
Водителей в России ждёт новая волна проверок: инспекторы ГИБДД теперь будут внимательно осматривать не только документы, но и багажник каждого остановленного автомобиля. Причина — ужесточение контроля за наличием обязательных средств безопасности, без которых машину могут признать непригодной к эксплуатации. Раньше эти требования часто игнорировали, но теперь инспекторы получили чёткие инструкции.
Под пристальное внимание попадут три вещи: знак аварийной остановки, аптечка установленного образца и исправный огнетушитель. По словам автоюриста и бывшего сотрудника ГИБДД Сергея Куракина, это критический минимум для любого автомобиля. Отсутствие хотя бы одного предмета даёт инспектору право отстранить водителя от управления и даже вызвать эвакуатор.
Знак аварийной остановки должен быть заводским, с отражающими элементами и без повреждений. Аптечка обязана соответствовать действующему приказу Минздрава: просроченные лекарства или неполная комплектация приравниваются к её отсутствию. Огнетушитель должен быть исправным, с актуальным сроком годности, без вмятин и следов утечки.
Кандидат юридических наук Максим Демин поясняет: если автомобиль не оснащён обязательными средствами безопасности, это считается серьёзным нарушением. Инспектор может запретить дальнейшее движение и оформить эвакуацию на штрафстоянку до устранения нарушений. Формальный повод — несоответствие машины требованиям безопасности.
Тотальных проверок всех подряд не планируется, но точечные рейды станут чаще. В первую очередь под прицелом окажутся такси, каршеринг, коммерческий транспорт и автомобили со следами ДТП. В крупных городах инспекторы могут выборочно останавливать любые машины, включая личные, и просить открыть багажник.
Автоэксперты советуют провести самостоятельную проверку: убедиться в наличии целого знака, актуальной аптечки и исправного огнетушителя. Дополнительно рекомендуется иметь светоотражающий жилет, перчатки, фонарик и минимальный набор инструментов — это не обязательно, но может пригодиться в экстренной ситуации.
При проверке юристы советуют сохранять спокойствие и фиксировать общение с инспектором на аудио или видео. Если речь заходит об эвакуации, попросите инспектора сослаться на конкретную норму. Не подписывайте документы не глядя и указывайте своё несогласие при неправомерных действиях.
Ужесточение контроля — это не новые законы, а возвращение к исполнению давно существующих требований. Проверить наличие аптечки, знака и огнетушителя — простая мера, которая поможет избежать серьёзных проблем и лишних расходов.
