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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

5 июня 2026, 15:26

Три внедорожника до 1,8 млн: что выбрать вместо новой Lada Niva Travel

Три внедорожника до 1,8 млн: что выбрать вместо новой Lada Niva Travel

Три внедорожника за 1,8 млн вместо новой Niva Travel: высокий клиренс, полный привод и комфорт выше класса

Три внедорожника до 1,8 млн: что выбрать вместо новой Lada Niva Travel

Рынок подержанных внедорожников предлагает интересные альтернативы новой Lada Niva Travel. Эксперт разобрал три модели, которые часто остаются в тени, и объяснил, почему сейчас стоит рассмотреть их покупку.

Рынок подержанных внедорожников предлагает интересные альтернативы новой Lada Niva Travel. Эксперт разобрал три модели, которые часто остаются в тени, и объяснил, почему сейчас стоит рассмотреть их покупку.

В 2026 году ситуация на рынке внедорожников заметно изменилась: рост цен на новые автомобили вынуждает многих автолюбителей искать альтернативы среди подержанных моделей. Это особенно актуально для тех, кто рассматривает покупку новой Lada Niva Travel, но хочет получить больше возможностей за те же деньги. Эксперт выделил три внедорожника, которые можно приобрести примерно за 1,8 миллиона рублей — именно столько сейчас стоит новая «Нива».

Выбор между новым и подержанным автомобилем — это не только вопрос бюджета. Здесь важны надежность, комфорт и будущие расходы на обслуживание. Многие забывают, что за ту же сумму можно найти машину выше классом, с лучшей комплектацией и даже с разумным пробегом, если подойти к выбору осознанно.

Первый вариант — Subaru Forester четвертого поколения (2015–2016 годы). На рынке чаще встречаются версии с двухлитровым бензиновым двигателем (150 л.с.) и вариатором. Несмотря на репутацию марки, этот мотор склонен к повышенному расходу масла уже на первые тысячи километров, а также чувствителен к перегреву. Эксперт советует тщательно выбирать масло и следить за состоянием фазорегуляторов, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Тем не менее Forester — один из немногих кроссоверов, который действительно справляется с бездорожьем: полный привод и высокий клиренс делают его привлекательным для российских дорог.

Второй претендент — Land Rover Freelander II (2013–2014 годы). Оптимальной считается версия с 2,2-литровым турбодизелем (150 л.с.) и шестиступенчатым автоматом Aisin. При выборе важно обратить внимание на двигатель: возможны утечки масла в районе поддона и проблемы с вентиляцией картера. Несмотря на это, Freelander II отличается высоким уровнем комфорта и отличной проходимостью, что редко встречается в этом ценовом сегменте. Для тех, кто ищет баланс между городскими поездками и мечтает выехать на природу, этот вариант может стать настоящей находкой.

Третий и, по мнению эксперта, наиболее сбалансированный вариант — Renault Duster второго поколения. За 1,8 миллиона рублей реально найти автомобиль 2021 года выпуска. Особый интерес представляет версия с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,3 литра (150 л.с.), который зарекомендовал себя как надежный и экономичный. Также доступны варианты с атмосферным мотором 1,6 литра (114 л.с.) и дизелем 1,5 литра (109 л.с.), что позволяет подобрать машину под свои задачи. Duster отличается простотой обслуживания, доступностью запчастей и хорошей ликвидностью на вторичном рынке.

Стоит отметить, что выбор подержанного внедорожника требует внимательного отношения: важно проверять историю обслуживания, техническое состояние и юридическую чистоту автомобиля. Как показывает практика, иногда за те же деньги можно получить гораздо больше, если не бояться проверенных временем моделей.

Упомянутые модели: Land Rover Range Rover, ВАЗ (Lada) Niva Legend
Упомянутые марки: Renault, Subaru, Land Rover, ВАЗ (Lada)
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