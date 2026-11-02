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Автор: Мария Степанова

2 ноября 2026, 14:36

Как 3 вопроса спасут от проверки, если инспектор просит пройти проверку на алкотестере

Как 3 вопроса спасут от проверки, если инспектор просит пройти проверку на алкотестере

Остановил инспектор и просит «дунуть»: какие 3 вопроса спасут от проверки

Как 3 вопроса спасут от проверки, если инспектор просит пройти проверку на алкотестере

Если инспектор предлагает пройти проверку на алкоголь, водитель может уточнить, какой признак вызвал подозрение. Затем стоит проверить сведения об алкотестере и выяснить, как будут фиксировать процедуру.

Если инспектор предлагает пройти проверку на алкоголь, водитель может уточнить, какой признак вызвал подозрение. Затем стоит проверить сведения об алкотестере и выяснить, как будут фиксировать процедуру.

Даже трезвому водителю важно понимать, что происходит на дороге и как пройти проверку без лишних проблем. Вот три вопроса, которые стоит задать инспектору.

Вопрос 1. На чем основано подозрение?

Сначала выясните, что именно инспектор заметил. К признакам опьянения относят запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке. Одного признака достаточно для свидетельского показания.

Ссылка только на «рейд» не заменяет признак из установленного перечня. Если водитель говорит ровно и от него не пахнет алкоголем, разумно попросить объяснить, на чем именно основано подозрение.

Вопрос 2. Все ли в порядке с прибором и мундштуком?

Алкотестер должен быть внесен в Федеральный информационный фонд в целях обеспечения единства измерений, оставаться исправным и иметь пломбу. Также нужна действующая поверка. Перед процедурой инспектор обязан сообщить сведения о поверке и объяснить порядок действий.

Отдельно проверьте мундштук: он должен быть новым и герметично упакованным, а вскрыть его должны при водителе.

Вопрос 3. Как будет фиксироваться процедура?

В соответствии с Постановлением № 1882, процедуры проводятся либо с участием понятых, либо с применением видеозаписи. Если понятых нет или инспектор ссылается на технические неполадки, требование о фиксации остается в силе.

Что делать, если не согласен с результатами?

Если водитель сомневается в ходе освидетельствования или не согласен с его результатами, он вправе пройти медицинское освидетельствование. Важно сохранять спокойствие.

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