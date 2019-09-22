22 сентября 2019, 17:01
Три ярких китайских концепта Франкфурта-2019
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В этом году на автосалоне во Франкфурте было представлено много новинок из Китая. Местные автопроизводители постепенно догоняют европейских коллег и некоторые экспонаты действительно впечатляли оригинальным дизайном или техническими характеристиками.
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Второе место занимает электрокар Byton M-Byte с огромной 48-дюймовой цифровой панелью приборов. Помимо нее еще один монитор расположен прямо на руле, а другой – встроен между передними креслами. В топовой версии M-Byte оснащен двумя электромоторами – по одному на каждой оси. Суммарная отдача превышает 700 сил, а запас хода без подзарядки достигает 700 километров. Продажи в Европе могут начаться уже в 2021 году. Ориентировочная цена – от 45 000 евро.
Купе-кроссовер Wey VV7 GT Pro отличается агрессивным обвесом и карбоновой отделкой на массивных воздухозаборниках, диффузоре, спойлере и корпусах боковых зеркал. В работе над автомобилем китайским специалистами помогали коллеги из тюнинг-ателье Brabus. Под капотом кроссовера скрывается гибридная силовая установка. В ее состав входит 2,0-литровая «турбочетверка» и электромотор. Технические подробности представители Wey не уточнили. Известно лишь, что с места до «сотни» автомобиль разгоняется за 5,9 секунды, а запас хода на чистом электричестве достигает 70 километров.
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