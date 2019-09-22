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22 сентября 2019, 17:01

Три ярких китайских концепта Франкфурта-2019

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В этом году на автосалоне во Франкфурте было представлено много новинок из Китая. Местные автопроизводители постепенно догоняют европейских коллег и некоторые экспонаты действительно впечатляли оригинальным дизайном или техническими характеристиками.
Три ярких китайских концепта Франкфурта 2019

Фото взято из открытых источников

Три ярких китайских концепта Франкфурта 2019

 

Три ярких китайских концепта Франкфурта 2019

 

Три ярких китайских концепта Франкфурта 2019

 

Три ярких китайских концепта Франкфурта 2019

 

Три ярких китайских концепта Франкфурта 2019
Три ярких китайских концепта Франкфурта 2019
Три ярких китайских концепта Франкфурта 2019
Три ярких китайских концепта Франкфурта 2019
Три ярких китайских концепта Франкфурта 2019
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Редакция сайта «Тарантас Ньюс» составила ТОП-3 наиболее интересных моделей китайских автопроизводителей, представленных на Франкфуртском автосалоне. Первое место безоговорочно отдали среднемоторному гиперкару Hongqi S9, который способен разогнаться до первой «сотни» на 0,6 секунды быстрее, чем Bugatti Chiron. Это упражнение занимает у китайского автомобиля всего 1,9 секунды, а его максимальная скорость равна 400 км/ч. Hongqi S9 оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,0-литрового турбомотора V8. Ее суммарная отдача превышает 1 400 л.с.

Второе место занимает электрокар Byton M-Byte с огромной 48-дюймовой цифровой панелью приборов. Помимо нее еще один монитор расположен прямо на руле, а другой – встроен между передними креслами. В топовой версии M-Byte оснащен двумя электромоторами – по одному на каждой оси. Суммарная отдача превышает 700 сил, а запас хода без подзарядки достигает 700 километров. Продажи в Европе могут начаться уже в 2021 году. Ориентировочная цена – от 45 000 евро.

Купе-кроссовер Wey VV7 GT Pro отличается агрессивным обвесом и карбоновой отделкой на массивных воздухозаборниках, диффузоре, спойлере и корпусах боковых зеркал. В работе над автомобилем китайским специалистами помогали коллеги из тюнинг-ателье Brabus. Под капотом кроссовера скрывается гибридная силовая установка. В ее состав входит 2,0-литровая «турбочетверка» и электромотор. Технические подробности представители Wey не уточнили. Известно лишь, что с места до «сотни» автомобиль разгоняется за 5,9 секунды, а запас хода на чистом электричестве достигает 70 километров.

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Три ярких китайских концепта Франкфурта-2019
{{material_127510}}Редакция сайта «Тарантас Ньюс» составила ТОП-3 наиболее интересных моделей китайских автопроизводителей, представленных на Франкфуртском автосалоне. Первое место безоговорочно отдали среднемоторному гиперкару Hongqi S9, который способен разогнаться до первой «сотни» на 0,6 секунды быстрее, чем Bugatti Chiron. Это упражнение занимает у китайского автомобиля всего 1,9 секунды, а его максимальная скорость равна 400 км/ч. Hongqi S9 оснащен гибридной силовой установкой на базе 4,0-литрового турбомотора V8. Ее суммарная отдача превышает 1 400 л.с.Второе место занимает электрокар Byton M-Byte с огромной 48-дюймовой цифровой панелью приборов. Помимо нее еще один монитор расположен прямо на руле, а другой – встроен между передними креслами. В топовой версии M-Byte оснащен двумя электромоторами – по одному на каждой оси. Суммарная отдача превышает 700 сил, а запас хода без подзарядки достигает 700 километров. Продажи в Европе могут начаться уже в 2021 году. Ориентировочная цена – от 45 000 евро.Купе-кроссовер Wey VV7 GT Pro отличается агрессивным обвесом и карбоновой отделкой на массивных воздухозаборниках, диффузоре, спойлере и корпусах боковых зеркал. В работе над автомобилем китайским специалистами помогали коллеги из тюнинг-ателье Brabus. Под капотом кроссовера скрывается гибридная силовая установка. В ее состав входит 2,0-литровая «турбочетверка» и электромотор. Технические подробности представители Wey не уточнили. Известно лишь, что с места до «сотни» автомобиль разгоняется за 5,9 секунды, а запас хода на чистом электричестве достигает 70 километров.
2019-09-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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