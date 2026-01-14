Какие детали появились в каталоге бренда – полный список и неожиданные новинки

14 января 2026, 13:37
Trialli представил 140 новых автозапчастей в 16 категориях для легковых машин
Trialli расширил линейку автозапчастей сразу в 16 категориях. В каталоге появились детали для популярных моделей. Новинки охватили широкий спектр марок. Некоторые позиции удивили даже опытных автомехаников. Подробности - в нашем материале.
Российский бренд Trialli объявил о масштабном расширении ассортимента: в каталоге появились 140 новых позиций для легковых автомобилей. По информации пресс-службы компании, обновление затронуло сразу 16 товарных групп, что стало заметным событием для рынка автозапчастей.
В числе наиболее значимых новинок - приводы (29 новых артикулов), дисковые тормозные колодки (16 позиций), а также тормозные диски и комплекты сцепления (по 14 наименований). Не остались без внимания ступицы (12 SKU), ремни ГРМ (11), тормозные суппорты (10), ремонтные комплекты ступицы (7), поршни суппорта, поликлиновые ремни 7PK и ремкомплекты суппорта (по 6 артикулов в каждой группе).
В каталоге также появились электродвигатели суппорта (4 новых позиции), скобы суппорта (2), а также ремни поликлиновые 4PK, 8PK и ремкомплекты скобы суппорта - по одному артикулу на каждую категорию. Такой подход к обновлению ассортимента говорит о стремлении бренда закрыть максимальное количество потребностей владельцев современных автомобилей.
Trialli не ограничился деталями для массовых моделей. Например, для Kia K5 2020 года теперь доступна ступица MR 0867, для Toyota Probox 2002 года - тормозной диск DF 155115, а для Hyundai Creta 2021 с механической коробкой - сцепление FR 0840. Владельцы Kia Optima JF 2015 могут подобрать приводы AR 948 и AR 950, а для Sollers Argo 2022 года появился приводной ремень 8PK2688.
Особое внимание заслуживает тот факт, что новые детали подходят не только для корейских и японских автомобилей, но и для европейских, американских и даже китайских марок. В списке совместимых моделей - Subaru, Mitsubishi, Geely, Ford, Citroen, Opel, Nissan, Mercedes-Benz, Jetour, JAC, Changan, Chery, Volkswagen, Renault, BMW, «Москвич», Haval, Mazda, Voyah, Aito, GAC, Land Rover, Volvo, Audi, Daewoo и Chevrolet. Такой широкий охват - редкость для отечественных производителей автокомпонентов.
Как сообщает пресс-служба бренда, Trialli продолжает активно следить за изменениями на рынке и оперативно реагировать на запросы владельцев автомобилей. В условиях, когда многие зарубежные поставщики ушли с российского рынка, подобные инициативы становятся особенно актуальными. Бренд явно делает ставку на расширение присутствия в сегменте запасных частей для иномарок, что может изменить расстановку сил среди поставщиков автокомпонентов.
Появление столь обширного перечня новых деталей - не просто маркетинговый ход. Это реальный ответ на растущий спрос на качественные и доступные запчасти для самых разных автомобилей. В условиях, когда многие владельцы машин сталкиваются с дефицитом оригинальных комплектующих, подобные новости воспринимаются как глоток свежего воздуха. Особенно для тех, кто привык обслуживать свой автомобиль самостоятельно или доверяет независимым сервисам.
Trialli не впервые удивляет рынком подобными шагами, но нынешнее обновление можно назвать одним из самых масштабных за последние годы. Важно, что компания не ограничивается только популярными моделями, а старается охватить максимально широкий спектр автомобилей, включая редкие и новые версии.
В целом, расширение ассортимента Trialli - это не только шаг навстречу потребителям, но и сигнал конкурентам: отечественные производители готовы быстро адаптироваться к новым реалиям и предлагать решения, которые раньше были доступны только через импорт. Остается следить, как отреагирует рынок и насколько быстро новые детали появятся на полках магазинов и в сервисах по всей стране.
