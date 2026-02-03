Какие детали появились в ассортименте Trialli для иномарок и российских автомобилей — полный список новинок

Trialli представил 45 новых позиций автозапчастей для легковых и грузовых машин

Trialli расширил линейку автозапчастей сразу на 45 новых позиций, охватив как популярные иномарки, так и отечественные модели. Какие детали теперь доступны, что изменилось для владельцев машин и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Российский рынок автозапчастей продолжает меняться, и для многих владельцев машин это не просто новость, а реальный шанс упростить обслуживание своего автомобиля. Trialli, один из заметных игроков в сегменте послепродажного обслуживания, объявил о масштабном расширении ассортимента. Это событие напрямую влияет на доступность и выбор деталей для самых разных автомобилей - от легковых до грузовых, от отечественных до зарубежных марок.

Как сообщает пресс-служба бренда, в каталог Trialli добавлено сразу 45 новых позиций. Такой шаг - не просто обновление, а ответ на растущий спрос на качественные и доступные комплектующие. В условиях, когда многие зарубежные бренды ограничили поставки, расширение ассортимента отечественного производителя становится особенно актуальным. Теперь владельцы машин могут рассчитывать на более широкий выбор деталей, не опасаясь перебоев с поставками или завышенных цен.

В числе новинок - ремкомплекты ГРМ с шестернями распределительного и коленчатого вала. Причем, производитель предусмотрел два варианта: с помпой и без нее. Это решение закрывает сразу несколько потребностей - как для тех, кто предпочитает менять все сразу, так и для тех, кто ищет более бюджетный вариант ремонта. Артикулы GD 1115 и GD 1114 уже доступны для заказа.

Особое внимание уделено глушителям собственного производства. В линейке появились новые модели для популярных иномарок - Honda и Peugeot, а также для отечественного внедорожника Niva Travel 2020 года выпуска. Такой подход позволяет закрыть потребности сразу нескольких сегментов рынка, что редко встречается у российских производителей.

Самой обширной группой среди новинок стали амортизаторы. Новые детали предназначены для легковых автомобилей немецких, корейских и французских марок, а также для грузовиков Mercedes-Benz и MAN. Это важный шаг, учитывая, что именно амортизаторы часто требуют замены, а найти качественный аналог по разумной цене бывает непросто.

Не обошлось и без обновлений в тормозной системе. В ассортименте появились новые тормозные диски серии PRO с перфорацией и слотированием для BMW 3 Series (F30), 4 Series (F32) и Lexus RX 2015 года. Такие детали востребованы среди владельцев современных автомобилей, которые ценят не только надежность, но и улучшенные характеристики торможения.

По информации пресс-службы Trialli, все новые позиции уже поступили в продажу и доступны для заказа через официальных партнеров бренда. Это значит, что автовладельцы могут оперативно получить нужные детали, не дожидаясь долгих поставок из-за рубежа.

Расширение ассортимента Trialli - это не просто очередная новость из мира автозапчастей. Это реальный ответ на вызовы времени, когда доступность комплектующих становится критически важной для поддержания автопарка в рабочем состоянии. Для многих российских автомобилистов и владельцев коммерческого транспорта это событие может стать решающим при выборе поставщика запчастей.