Какие детали появились в ассортименте Trialli для иномарок и российских автомобилей — полный список новинок

3 февраля 2026, 16:28
Trialli представил 45 новых позиций автозапчастей для легковых и грузовых машин
Trialli представил 45 новых позиций автозапчастей для легковых и грузовых машин
Trialli расширил линейку автозапчастей сразу на 45 новых позиций, охватив как популярные иномарки, так и отечественные модели. Какие детали теперь доступны, что изменилось для владельцев машин и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.
Российский рынок автозапчастей продолжает меняться, и для многих владельцев машин это не просто новость, а реальный шанс упростить обслуживание своего автомобиля. Trialli, один из заметных игроков в сегменте послепродажного обслуживания, объявил о масштабном расширении ассортимента. Это событие напрямую влияет на доступность и выбор деталей для самых разных автомобилей - от легковых до грузовых, от отечественных до зарубежных марок.
Как сообщает пресс-служба бренда, в каталог Trialli добавлено сразу 45 новых позиций. Такой шаг - не просто обновление, а ответ на растущий спрос на качественные и доступные комплектующие. В условиях, когда многие зарубежные бренды ограничили поставки, расширение ассортимента отечественного производителя становится особенно актуальным. Теперь владельцы машин могут рассчитывать на более широкий выбор деталей, не опасаясь перебоев с поставками или завышенных цен.
В числе новинок - ремкомплекты ГРМ с шестернями распределительного и коленчатого вала. Причем, производитель предусмотрел два варианта: с помпой и без нее. Это решение закрывает сразу несколько потребностей - как для тех, кто предпочитает менять все сразу, так и для тех, кто ищет более бюджетный вариант ремонта. Артикулы GD 1115 и GD 1114 уже доступны для заказа.
Особое внимание уделено глушителям собственного производства. В линейке появились новые модели для популярных иномарок - Honda и Peugeot, а также для отечественного внедорожника Niva Travel 2020 года выпуска. Такой подход позволяет закрыть потребности сразу нескольких сегментов рынка, что редко встречается у российских производителей.
Самой обширной группой среди новинок стали амортизаторы. Новые детали предназначены для легковых автомобилей немецких, корейских и французских марок, а также для грузовиков Mercedes-Benz и MAN. Это важный шаг, учитывая, что именно амортизаторы часто требуют замены, а найти качественный аналог по разумной цене бывает непросто.
Не обошлось и без обновлений в тормозной системе. В ассортименте появились новые тормозные диски серии PRO с перфорацией и слотированием для BMW 3 Series (F30), 4 Series (F32) и Lexus RX 2015 года. Такие детали востребованы среди владельцев современных автомобилей, которые ценят не только надежность, но и улучшенные характеристики торможения.
По информации пресс-службы Trialli, все новые позиции уже поступили в продажу и доступны для заказа через официальных партнеров бренда. Это значит, что автовладельцы могут оперативно получить нужные детали, не дожидаясь долгих поставок из-за рубежа.
Расширение ассортимента Trialli - это не просто очередная новость из мира автозапчастей. Это реальный ответ на вызовы времени, когда доступность комплектующих становится критически важной для поддержания автопарка в рабочем состоянии. Для многих российских автомобилистов и владельцев коммерческого транспорта это событие может стать решающим при выборе поставщика запчастей.
Похожие материалы Хонда, Пежо, МАН, БМВ, Лексус
-
03.02.2026, 16:34
Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора
В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 16:16
Рынок прицепов и полуприцепов: после падения цен в 2025 году начался новый рост
Динамика цен на прицепы и полуприцепы в России резко изменилась. После заметного снижения в течение прошлого года, январь 2026-го принес неожиданный разворот тренда. Что происходит на рынке и как это отразится на перевозчиках - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота.Читать далее
-
03.02.2026, 15:33
В России стартовали продажи новых каркасных щеток Autorepar для популярных авто
На российском рынке появились каркасные щетки Autorepar, подходящие для большинства популярных моделей. Почему их универсальность и состав могут изменить подход к выбору расходников - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 15:32
Tesla Model Y AWD за 41 990 долларов: новая версия с неожиданными особенностями
Tesla выпустила обновленную версию Model Y AWD по цене 41 990 долларов, что всего на 2 000 долларов дороже заднеприводной версии. Однако за привлекательной стоимостью скрываются спорные технические решения, которые могут повлиять на интерес покупателей. Эксперты уже обсуждают, насколько оправдан такой шаг компании и как это скажется на рынке электромобилей.Читать далее
-
03.02.2026, 15:27
Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки на электромобилях
В Китае введен запрет на скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда трагических случаев. Новые требования затронут как местные бренды, так и мировых лидеров рынка. Решение может изменить подход к безопасности в автоиндустрии.Читать далее
-
03.02.2026, 14:51
Honda теряет позиции в Японии, но наращивает продажи в России: неожиданный разворот
Honda столкнулась с падением спроса на родине, но в России спрос на новые и подержанные автомобили марки неожиданно вырос. Какие факторы повлияли на такой контраст и что это значит для рынка - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 14:27
Arnezi представил серию новых крышек для прокачки тормозной жидкости
Вышло исследование: Arnezi расширил линейку инструментов для СТО, представив уникальные крышки для прокачки тормозной жидкости. Новинки охватывают популярные марки, что важно для сервисов и владельцев авто. Какие проблемы решают эти аксессуары - объяснил эксперт.Читать далее
-
03.02.2026, 14:08
Jetour X70 Plus: опыт эксплуатации спустя 10 месяцев и неожиданные нюансы
Jetour X70 Plus за короткое время сумел удивить российских автолюбителей сочетанием надежности, современного оснащения и привлекательного дизайна. В материале - честный разбор особенностей, плюсов и минусов модели, которые проявились за 10 месяцев реальной эксплуатации.Читать далее
-
03.02.2026, 13:53
Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км
АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta CNG с современным газобаллонным оборудованием. Модель обещает рекордный запас хода и не требует изменений в конструкции. Цена - от 1 515 000 рублей с учетом субсидии. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:09
KIA установила исторический рекорд по мировым продажам в 2025 году
Вышло исследование: KIA завершила 2025 год с рекордными показателями по продажам и выручке, несмотря на снижение прибыли. Какие факторы повлияли на результат, что изменится в 2026 году и почему автогигант делает ставку на электромобили - мало кто знает детали. Разбираемся, что стоит за цифрами и какие перемены ждут рынок.Читать далее
Похожие материалы Хонда, Пежо, МАН, БМВ, Лексус
-
03.02.2026, 16:34
Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора
В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 16:16
Рынок прицепов и полуприцепов: после падения цен в 2025 году начался новый рост
Динамика цен на прицепы и полуприцепы в России резко изменилась. После заметного снижения в течение прошлого года, январь 2026-го принес неожиданный разворот тренда. Что происходит на рынке и как это отразится на перевозчиках - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота.Читать далее
-
03.02.2026, 15:33
В России стартовали продажи новых каркасных щеток Autorepar для популярных авто
На российском рынке появились каркасные щетки Autorepar, подходящие для большинства популярных моделей. Почему их универсальность и состав могут изменить подход к выбору расходников - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 15:32
Tesla Model Y AWD за 41 990 долларов: новая версия с неожиданными особенностями
Tesla выпустила обновленную версию Model Y AWD по цене 41 990 долларов, что всего на 2 000 долларов дороже заднеприводной версии. Однако за привлекательной стоимостью скрываются спорные технические решения, которые могут повлиять на интерес покупателей. Эксперты уже обсуждают, насколько оправдан такой шаг компании и как это скажется на рынке электромобилей.Читать далее
-
03.02.2026, 15:27
Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки на электромобилях
В Китае введен запрет на скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда трагических случаев. Новые требования затронут как местные бренды, так и мировых лидеров рынка. Решение может изменить подход к безопасности в автоиндустрии.Читать далее
-
03.02.2026, 14:51
Honda теряет позиции в Японии, но наращивает продажи в России: неожиданный разворот
Honda столкнулась с падением спроса на родине, но в России спрос на новые и подержанные автомобили марки неожиданно вырос. Какие факторы повлияли на такой контраст и что это значит для рынка - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 14:27
Arnezi представил серию новых крышек для прокачки тормозной жидкости
Вышло исследование: Arnezi расширил линейку инструментов для СТО, представив уникальные крышки для прокачки тормозной жидкости. Новинки охватывают популярные марки, что важно для сервисов и владельцев авто. Какие проблемы решают эти аксессуары - объяснил эксперт.Читать далее
-
03.02.2026, 14:08
Jetour X70 Plus: опыт эксплуатации спустя 10 месяцев и неожиданные нюансы
Jetour X70 Plus за короткое время сумел удивить российских автолюбителей сочетанием надежности, современного оснащения и привлекательного дизайна. В материале - честный разбор особенностей, плюсов и минусов модели, которые проявились за 10 месяцев реальной эксплуатации.Читать далее
-
03.02.2026, 13:53
Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км
АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta CNG с современным газобаллонным оборудованием. Модель обещает рекордный запас хода и не требует изменений в конструкции. Цена - от 1 515 000 рублей с учетом субсидии. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:09
KIA установила исторический рекорд по мировым продажам в 2025 году
Вышло исследование: KIA завершила 2025 год с рекордными показателями по продажам и выручке, несмотря на снижение прибыли. Какие факторы повлияли на результат, что изменится в 2026 году и почему автогигант делает ставку на электромобили - мало кто знает детали. Разбираемся, что стоит за цифрами и какие перемены ждут рынок.Читать далее