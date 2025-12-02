Тормоза для народных авто - Trialli выпустил важные запчасти для Весты и ГАЗели

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 08:11

Trialli представил новые тормозные суппорты для Lada Vesta и ГАЗель Next

Известный бренд расширил свой ассортимент. Выпущены новые тормозные суппорты. Они для популярных российских автомобилей. Цены на компоненты уже объявлены. Владельцам стоит обратить на это внимание.

Известный бренд расширил свой ассортимент. Выпущены новые тормозные суппорты. Они для популярных российских автомобилей. Цены на компоненты уже объявлены. Владельцам стоит обратить на это внимание.

Производитель автокомпонентов Trialli сообщил о пополнении своей продуктовой линейки. В продажу поступили новые тормозные суппорты, предназначенные для одних из самых массовых автомобилей на российском рынке. Это важная новость для автовладельцев, так как исправность тормозной системы - это основа безопасности на дороге, и своевременная замена изношенных деталей является критически необходимой процедурой.

Владельцы популярного седана Lada Vesta, выпущенного после 2015 года, теперь могут приобрести новые передние суппорты. Для левой и правой стороны предлагаются компоненты под артикулами CF 800643 и CF 800644 соответственно. Как сообщает издание «Движок», рекомендованная розничная цена на каждую из этих деталей установлена на уровне 11 650 рублей. Учитывая широкое распространение «Весты», появление качественных аналогов оригинальным запчастям всегда приветствуется рынком.

Не остались без внимания и владельцы легкого коммерческого транспорта. Третья новинка в каталоге Trialli - это тормозной суппорт с артикулом CF 800652, разработанный специально для автомобилей «ГАЗель Next» 2013 модельного года. Для коммерческой техники, которая эксплуатируется в интенсивном режиме, надежность тормозов имеет первостепенное значение. Стоимость этого компонента для «ГАЗели» заявлена на уровне 8400 рублей, что делает его доступным решением для бизнеса.

Представители бренда подчеркивают, что все новые изделия уже доступны для заказа и покупки. Расширение ассортимента тормозных компонентов является частью стратегии компании по увеличению своего присутствия на рынке запчастей для отечественных автомобилей.

Стоит отметить, что это не единственное недавнее обновление от Trialli. Ранее компания анонсировала выпуск сразу одиннадцати новых приводных ремней. Та продукция была адресована владельцам автомобилей зарубежных марок, среди которых BMW, Volkswagen, Fiat, Mazda, а также Citroen, Mercedes-Benz и Ford. Это говорит о системной работе производителя над расширением своего предложения как для российского, так и для иностранного автопарка, присутствующего в стране.

