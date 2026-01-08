Какие авто не выдержали конкуренции — полный список и причины

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 января 2026, 21:25

Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году

Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году

Какие авто не выдержали конкуренции — полный список и причины

Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году

В 2025 году российский авторынок лишился сразу тридцати китайских моделей. Причины ухода разные: смена поколений, рестайлинг, отсутствие сборки. Некоторые бренды полностью свернули продажи. Подробности - в нашем материале.

В 2025 году российский авторынок лишился сразу тридцати китайских моделей. Причины ухода разные: смена поколений, рестайлинг, отсутствие сборки. Некоторые бренды полностью свернули продажи. Подробности - в нашем материале.

В 2025 году российский рынок автомобилей заметно изменился: сразу около тридцати моделей из Китая покинули салоны и прайс-листы дилеров. Причины у каждого бренда свои, но итог один - ассортимент стал ощутимо скромнее. Как сообщает «Российская Газета», часть машин исчезла из-за смены поколений, другие - из-за рестайлинга или переименования, а некоторые просто не выдержали конкуренции и были сняты с поставок.

Особенно заметно это по сегменту гибридов и электрокаров. Так, из продажи ушли кроссоверы Aito M5 и M7, после чего на рынке остались только автомобили под маркой Seres. BAIC прекратил поставки кроссовера X35 и газовой версии седана U5 Plus CNG. Сайты дилеров убрали прайс-листы на дорестайлинговые Belgee X70 и Bestune B70. Chery в октябре вывела из линейки гибридные Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid.

Компания «Моторинвест» завершила продажи электроседана Evolute i-Pro, а к концу года исчезли и другие модели: первое поколение кроссовера i-Joy, минивэн i-Van и дорестайлинговый гибрид i-Space. В сегменте премиальных и массовых кроссоверов тоже не обошлось без потерь. Exeed LX первого поколения, Geely Atlas Pro, Coolray и Emgrand, Haval F7x первого поколения, Omoda C5, а также седаны Omoda S5 и S5 GT - все эти автомобили больше не доступны для покупки. При этом Atlas Pro и Emgrand остались на рынке, но уже под брендом Belgee, а Coolray уступил место более крупному Cityray.

Некоторые бренды ушли с российского рынка полностью. Haima, Ora и Skywell свернули продажи всех моделей. У Skywell официально были представлены электрический кроссовер ET5 и гибрид HT-i, но в феврале компания объявила о прекращении поставок. Voyah к концу осени убрал из линейки все электрические версии Free, Passion и Dream, а также дорестайлинговые модификации кроссовера Free.

Эксперты отмечают, что главная причина массового ухода - отсутствие локальной сборки. В условиях роста цен и снижения спроса поставки нишевых или слабо адаптированных моделей стали экономически невыгодными. Российский рынок продолжает меняться: одни бренды и модели уходят, другие только готовятся к старту. Уже известно о планах по запуску новых марок, среди которых Volga и iCaur. Остается только наблюдать, как изменится ландшафт автопродаж в ближайшие годы.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, OMODA, Jaecoo, EXEED, Seres, BAIC, Haima, ORA, Skywell, Voyah, Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Омода, Джейку, Эксид, Серес, БАИК, Хайма, ОРА, Скайвелл, Войя, Белджи

Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Омода, Джейку, Эксид, Серес, БАИК, Хайма, ОРА, Скайвелл, Войя, Белджи

Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Renault представил индийский Duster с уникальным дизайном и локальной сборкой
Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Екатеринбург Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться