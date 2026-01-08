Какие авто не выдержали конкуренции — полный список и причины

8 января 2026, 21:25
Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году
В 2025 году российский авторынок лишился сразу тридцати китайских моделей. Причины ухода разные: смена поколений, рестайлинг, отсутствие сборки. Некоторые бренды полностью свернули продажи. Подробности - в нашем материале.
В 2025 году российский рынок автомобилей заметно изменился: сразу около тридцати моделей из Китая покинули салоны и прайс-листы дилеров. Причины у каждого бренда свои, но итог один - ассортимент стал ощутимо скромнее. Как сообщает «Российская Газета», часть машин исчезла из-за смены поколений, другие - из-за рестайлинга или переименования, а некоторые просто не выдержали конкуренции и были сняты с поставок.
Особенно заметно это по сегменту гибридов и электрокаров. Так, из продажи ушли кроссоверы Aito M5 и M7, после чего на рынке остались только автомобили под маркой Seres. BAIC прекратил поставки кроссовера X35 и газовой версии седана U5 Plus CNG. Сайты дилеров убрали прайс-листы на дорестайлинговые Belgee X70 и Bestune B70. Chery в октябре вывела из линейки гибридные Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid.
Компания «Моторинвест» завершила продажи электроседана Evolute i-Pro, а к концу года исчезли и другие модели: первое поколение кроссовера i-Joy, минивэн i-Van и дорестайлинговый гибрид i-Space. В сегменте премиальных и массовых кроссоверов тоже не обошлось без потерь. Exeed LX первого поколения, Geely Atlas Pro, Coolray и Emgrand, Haval F7x первого поколения, Omoda C5, а также седаны Omoda S5 и S5 GT - все эти автомобили больше не доступны для покупки. При этом Atlas Pro и Emgrand остались на рынке, но уже под брендом Belgee, а Coolray уступил место более крупному Cityray.
Некоторые бренды ушли с российского рынка полностью. Haima, Ora и Skywell свернули продажи всех моделей. У Skywell официально были представлены электрический кроссовер ET5 и гибрид HT-i, но в феврале компания объявила о прекращении поставок. Voyah к концу осени убрал из линейки все электрические версии Free, Passion и Dream, а также дорестайлинговые модификации кроссовера Free.
Эксперты отмечают, что главная причина массового ухода - отсутствие локальной сборки. В условиях роста цен и снижения спроса поставки нишевых или слабо адаптированных моделей стали экономически невыгодными. Российский рынок продолжает меняться: одни бренды и модели уходят, другие только готовятся к старту. Уже известно о планах по запуску новых марок, среди которых Volga и iCaur. Остается только наблюдать, как изменится ландшафт автопродаж в ближайшие годы.
