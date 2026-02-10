«Джетти МакДжетфейс» против «Звезды Смерти»: умершая звезда вдруг включила турбонаддув

Триллионы «лошадиных сил»: космический джет затмил все гиперкары Земли

В мире высоких скоростей и экстремальных нагрузок инженеры привыкли оперировать цифрами, которые кажутся пределом возможного. Но даже самые мощные гиперкары меркнут перед явлением, обнаруженным астрономами в глубинах Вселенной.

В мире высоких скоростей и экстремальных нагрузок инженеры привыкли оперировать цифрами, которые кажутся пределом возможного. Но даже самые мощные гиперкары меркнут перед явлением, обнаруженным астрономами в глубинах Вселенной.

Струя частиц, получившая в научной среде неформальное прозвище «Джетти МакДжетфейс», демонстрирует уровень энерговыделения, превосходящий воображаемые возможности «Звезды Смерти» из «Звездных войн» в триллионы раз. И хотя речь идёт о космосе, а не о треке, эта история — о предельной динамике, мгновенных ускорениях и энергии, способной изменить всё на своём пути.

Событие под обозначением AT2018hyz впервые зафиксировали в 2018 году. Тогда оно выглядело как типичный пример приливного разрушения звезды: неосторожная звезда подошла слишком близко к сверхмассивной черной дыре, и гравитационные приливы разорвали её на части, словно автомобиль, потерявший управление на повороте. Такие события астрономы наблюдают регулярно — они составляют рутину космической «дорожной полиции». Однако эта история получила неожиданное продолжение.

Четыре года спустя, в 2022 году, объект неожиданно «включил турбонаддув»: его яркость в радиодиапазоне возросла в 50 раз. Группа исследователей под руководством Иветт Сендес из Университета Орегона установила причину, рассказывает space.com. Из окрестностей черной дыры вырвался релятивистский джет, струя заряженных частиц, разогнанных до околосветовой скорости. Если представить это как автомобильную аналогию, то после обычного старта машина вдруг набирает скорость, близкую к пределу физических законов, и выпускает направленный поток энергии, способный переписать правила игры.

Мощность выброса настолько колоссальна, что учёные для наглядности обратились к поп-культуре. «Звезда Смерти», уничтожающая планеты в фантастической саге, выглядит игрушечной пушкой по сравнению с реальным космическим монстром. Разница в энерговыделении исчисляется триллионами раз — цифра, которую даже сложно представить в терминах земных технологий.

Особую интригу добавляет временная динамика явления. После первоначального разрушения звезды наступило многолетнее затишье — фаза, которую астрономы сравнивают с «накатом» перед резким ускорением. За это время вокруг черной дыры сформировался аккреционный диск из звёздных обломков — своего рода «зарядка» перед финальным рывком. Активация джета стала беспрецедентной по продолжительности и нарастанию мощности. По расчётам Сендес, пик яркости придётся на 2027 год, когда излучение усилится ещё примерно вдвое.

Стоит ли опасаться? Теоретически — да, но только для гипотетических миров, расположенных в непосредственной близости от оси струи. Любая планета в радиусе нескольких световых лет была бы стёрта с лица Вселенной без шансов на спасение. К счастью, источник события находится на безопасном расстоянии от Земли — человечеству угрозы нет. Мы наблюдаем за этим космическим «драг-рейсингом» как зрители на трибунах: захватывающе, но без риска для жизни.

Учёные отмечают, что подобные направленные выбросы при приливных разрушениях — большая редкость. Лишь около 1% таких событий сопровождаются формированием мощных релятивистских струй. Механизм их возникновения до конца не ясен, но ключевую роль, вероятно, играют магнитные поля в аккреционном диске и вращение самой черной дыры — космический аналог сложнейших систем управления крутящим моментом и вектором тяги.

Изучение феномена AT2018hyz открывает уникальное окно в физику экстремальных условий. Это не просто «космический фейерверк» — это лаборатория для проверки теорий о том, как гравитационная энергия преобразуется в кинетическую мощь, сравнимую с энергией целых галактик. Для науки такие события — как испытания нового прототипа на пределе возможностей: каждая деталь поведения системы несёт информацию, способную переписать учебники.

А пока «Джетти МакДжетфейс» продолжает свой разгон сквозь межзвёздное пространство, напоминая: даже в эпоху электромобилей и гиперкаров с тысячью лошадиных сил природа способна удивить масштабами энергии, о которых мы можем только мечтать. И иногда самые захватывающие «гонки» происходят не на асфальте, а в безмолвной тьме космоса — где законы физики устанавливают пределы, пока недоступные любому земному двигателю.