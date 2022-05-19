Триумф британского мото-строения, каков он?
Торговля швейными машинками
Вообще-то компания «Триумф» была основана немцами. Но немцами, перебравшимися в конце XIX столетия в старую добрую Англию. Звали этих господ Зигфрид Беттманн и Мориц Шульц, а началось всё с торговли немецкими велосипедами и швейными машинками. Эти товары просто ввозились в Великобританию из Германии и продавались. Но вскоре предприниматели решили попробовать производить свою технику. И началось это производство, опять-таки, с велосипедов. В 1889-м году в городе под названием Ковентри (графство Уэст-Мидлендс) были представлены первые модели велосипедов новой фирмы. Назвали её «Triumph».
Дальше продажи продолжали увеличиваться. Во время Первой мировой британское правительство закупило серьёзную партию мотоциклов Triumph – целых 30 000 штук.
Автомобили и Великая Депрессия
В 1928-м «Триумф» попробовала производить автомобили. Но в тридцатые годы, во времена Великой Депрессии, положение дел на рынке ухудшилось. От производства автомашин отказались. В итоге марка была продана владельцу компании Ariel Motorcycles. После начала Второй мировой войны под маркой «Триумф» производились как мотоциклы, так и некоторое военное оборудование, в частности, авиационные двигатели. Военные заказы снова оказались выгодным делом.
После войны производство мотоциклов продолжалось. Появилось новые модели. Однако, по каким-то соображениям в 1951-м году марка была продана опять – в этот раз концерну BSA.
Мировая слава и… Закат империи
К пятидесятым годам мотоциклы Triumph начали становиться популярными в Соединённых Штатах. А в 1953-м Triumph Thunderbird 6T снялся в знаменитом фильме «Дикарь» с Марлином Брандо. Причём этот мотоцикл действительно принадлежал самому актёру. Помимо этого, «Триумфы» сыграли роли и в других голливудских фильмах. В итоге мотоциклы этой марки в США стали покупаться массово – и это в стране, в которой производились «Харлеи» и «Индианы»!
Но со временем ажиотаж спал. А потом на рынок мотоциклов вышли японцы: Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Японские мото были красивыми, качественными и, при этом, менее дорогими, поэтому в недорогом классе конкурировать с ними было очень сложно. С другой стороны, такими же культовыми как те же «Харлеи» Triumph, всё же, не стали, поэтому через какое-то время после выхода фильмов с «Трумфами» состоятельные покупатели снова переключились на американские марки. Всё это привело к тому, что к восьмидесятым годам компания практически разорилась.
Воскрешение «Триумфа»
В 1983-м официально обанкротившийся Triumph выкупил британский миллиардер Джон Блур. Через семь лет мотоциклы «Триумф» снова появились на рынке. Таким образом Triumph стала одновременно самой старой и самой молодой маркой мотоциклов в Великобритании.
Выпускаются «Триумфы» и сегодня. Мотоциклы марки имеют некоторые особенности дизайна, делающие их узнаваемыми. У марки есть свои ценители, предпочитающие «Триумфы» и «японцам», и «американцам».
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