Малокубатурный Triumph Speed 400 получил эксклюзивную версию Viper – кто станет владельцем?

Triumph Speed 400 превратили в уникальный Viper и выставили на продажу

Triumph Speed 400 редко оказывается в центре внимания. В 2023 году модель появилась благодаря сотрудничеству британцев и индийской Bajaj. Этот мотоцикл рассчитан на широкий круг райдеров. Теперь у него появилась уникальная версия. Что в ней особенного? Подробности – в материале.

Triumph Speed 400, несмотря на громкое имя бренда, редко становится героем новостных лент. Эта модель дебютировала в 2023 году и была создана специально для рынка малокубатурных мотоциклов. За проектом стоит совместная работа британской компании Triumph и индийского производителя Bajaj. Их задача была проста: сделать доступный и универсальный дорожный байк, который подойдет как новичкам, так и опытным мотоциклистам.

Speed 400 быстро завоевал популярность среди тех, кто ищет легкий и маневренный мотоцикл для города и пригородных поездок. Его компактные размеры, умеренная мощность и современный дизайн сделали модель привлекательной для широкой аудитории. Однако до недавнего времени этот Triumph оставался в тени более крупных и дорогих собратьев.

Ситуация изменилась, когда на базе Speed 400 создали уникальную версию под названием Viper. Как сообщает autoevolution, этот экземпляр существует в единственном числе и уже привлек внимание коллекционеров и поклонников марки. Viper отличается не только эксклюзивным внешним видом, но и рядом технических доработок, которые выделяют его на фоне стандартных Speed 400.

Внешне Viper сразу бросается в глаза благодаря яркой окраске и необычным элементам отделки. Дизайнеры сделали ставку на агрессивные линии и детали, которые подчеркивают спортивный характер мотоцикла. Особое внимание уделили эргономике: посадка стала чуть ниже, а руль – удобнее для активной езды. Кроме того, байк получил новые легкосплавные диски и модифицированную выхлопную систему, что добавило ему индивидуальности.

Техническая часть тоже не осталась без изменений. Двигатель остался прежним – это надежный одноцилиндровый мотор объемом 398 кубических сантиметров, но инженеры поработали над настройками впрыска топлива и выхлопа. В результате Viper стал чуть резвее на старте и отзывчивее на газ. Подвеска также подверглась легкой модернизации: теперь она лучше справляется с неровностями и обеспечивает больший комфорт на плохих дорогах.

Создание такого уникального мотоцикла – не просто эксперимент, а попытка показать, что даже доступные модели могут быть интересными и желанными для энтузиастов. Viper – это не серийная версия, а настоящий коллекционный экземпляр, который уже выставлен на продажу. Кто станет его новым владельцем, пока неизвестно, но интерес к байку уже высок.

Triumph Speed 400 в исполнении Viper – яркий пример того, как можно вдохнуть новую жизнь в привычную модель. Такой подход наверняка привлечет внимание не только поклонников марки, но и тех, кто ищет что-то особенное на рынке мотоциклов. Остается только следить за развитием событий и ждать, появятся ли еще подобные проекты в будущем.