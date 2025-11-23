Как мастерская A&J Cycles превратила классический Triumph Thruxton R в уникальный кастом – детали и фото

Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик

A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.

A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.

В мире кастомных мотоциклов не так уж много мастерских, которые могут иметь такой уровень исполнения, как A&J Cycles. Каждый их проект вызывает интерес у ценителей техники, и свежая работа с Triumph Thruxton R 2018 года не стала исключением. Команда под руководством Брайана Балларда решила не отходить от классического стиля, но при этом сделать байк заметно более выразительным и современным.

Внешний вид мотоцикла остался узнаваемым, но теперь он выглядит гораздо агрессивнее и динамичнее. Мастера тщательно поработали над деталями: изменили форму сиденья, добавили новые элементы обвеса и обновили оптику. Благодаря этим доработкам байк сохранил свою харизму, но внешний вид стал свежее и интереснее. Особое внимание уделено качеству материалов и подбору аксессуаров, чтобы сохранить премиальный характер модели.

Техническая часть также не осталась без внимания. Механики усовершенствовали подвеску, что положительно сказалось на управляемости и комфорте. Были установлены новые тормозные системы, двигатель получил легкий тюнинг для более уверенного разгона. Все изменения были вписаны в общий облик мотоцикла, не нарушая его фирменного стиля.

Как отмечают специалисты, подобный проект позволяет взглянуть на классические модели Triumph с новой стороны. Мотоцикл стал не только красивее, но и практичнее для повседневной езды. В результате получился уникальный кастом, который способен привлекать внимание как поклонников ретро, ​​так и любителей современных идей.