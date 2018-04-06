6 апреля 2018, 19:19

Тройное обновление от Chevrolet: Spark, Cruze и Malibu

Компания Chevrolet представила сразу три обновленные модели, которые выходят на американский рынок в нынешнем году. Все автомобили получили новое лицо с фирменными крупными сотами радиаторной решетки в хромированной окантовке.
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  Тройное обновление от Chevrolet: Spark, Cruze и Malibu Chevrolet Spark, Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu Тройное обновление от Chevrolet: Spark, Cruze и Malibu Chevrolet Spark, Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu Тройное обновление от Chevrolet: Spark, Cruze и Malibu Chevrolet Spark, Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu Тройное обновление от Chevrolet: Spark, Cruze и Malibu Chevrolet Spark, Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu Тройное обновление от Chevrolet: Spark, Cruze и Malibu
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После «фейслифтинга» Chevrolet Spark обзавелся новыми бамперами, радиаторной решеткой и видоизмененной оптикой спереди и сзади. Список электронных помощников пополнился системой автоматического торможения на небольших скоростях. В США компактный хэтчбек оснащается 1,4-литровой «четверкой» мощностью 99 л.с., которая сочетается как с «механикой», так и с вариатором.

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Обновленное семейство Chevrolet Cruze второго поколения, состоящее из седана и хэтчбека, помимо измененной передней части обзавелось новыми задними фонарями и колесными дисками иного дизайна. Покупателям доступны новые оттенки и варианты отделки интерьера, а в салоне появилась модернизированная медиасистема. Американские дилеры предлагают автомобили с турбированными моторами: бензиновым 1,4 литра (155 л.с.) и 1,6 литра (139 л.с.). Трансмиссия: «механика» или «автомат».

Просторный седан Chevrolet Malibu обзавелся новой спортивной комплектацией RS, которая отличается только внешними деталями: черная радиаторная решетка, затемненый логотип, другие патрубки выпускной системы, спойлер и 18-дюймовые диски. Моторная гамма здесь шире: 1.5-литровый турбомотор (162 л.с.) с вариатором, 2-литровая «турбочетверка» (253 л.с.) с 9-ступенчатым «автоматом», а также гибридная установка с 1,8-литровым двигателем и двумя электромоторами (суммарная отдача 185 л.с.). 

Продажи обновленного Spark стартуют в США уже летом. Cruze и Malibu появятся ближе к осени. В России Chevrolet Spark и Cruze официально не продаются с 2016 года. 
Новинки и концепт кары Шевроле Спарк, Круз, Малибу
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Spark
Ну, такое. Спарк потому и не пользуется популярностью, что автомобиль с каким-то странным дизайном, да и технические характеристики оставляют желать лучшего. Сам на нем проездил чуть больше трех месяцев. Брал б/ у и ломался он чаще, чем ездил. Продал от греха подальше и теперь у меня не очень хорошее ...
Алексей Рягузов
Форум Chevrolet Cruze
| Ребята , кто брал cruze по акции в 2014 году? в 500т.р. реально можно вложиться? друг взял в 14 году за 640
NataYw
Форум Chevrolet Malibu
блин, сам хочу такую машинку, ей нет равных, тоже не могу найти цену, нашел только один автомобиль 2011 года не растоможен 399000 руб
андрей
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Тройное обновление от Chevrolet: Spark, Cruze и Malibu
После «фейслифтинга» Chevrolet Spark обзавелся новыми бамперами, радиаторной решеткой и видоизмененной оптикой спереди и сзади. Список электронных помощников пополнился системой автоматического торможения на небольших скоростях. В США компактный хэтчбек оснащается 1,4-литровой «четверкой» мощностью 99 л.с., которая сочетается как с «механикой», так и с вариатором.{{material_122988}}Обновленное семейство Chevrolet Cruze второго поколения, состоящее из седана и хэтчбека, помимо измененной передней части обзавелось новыми задними фонарями и колесными дисками иного дизайна. Покупателям доступны новые оттенки и варианты отделки интерьера, а в салоне появилась модернизированная медиасистема. Американские дилеры предлагают автомобили с турбированными моторами: бензиновым 1,4 литра (155 л.с.) и 1,6 литра (139 л.с.). Трансмиссия: «механика» или «автомат».Просторный седан Chevrolet Malibu обзавелся новой спортивной комплектацией RS, которая отличается только внешними деталями: черная радиаторная решетка, затемненый логотип, другие патрубки выпускной системы, спойлер и 18-дюймовые диски. Моторная гамма здесь шире: 1.5-литровый турбомотор (162 л.с.) с вариатором, 2-литровая «турбочетверка» (253 л.с.) с 9-ступенчатым «автоматом», а также гибридная установка с 1,8-литровым двигателем и двумя электромоторами (суммарная отдача 185 л.с.). Продажи обновленного Spark стартуют в США уже летом. Cruze и Malibu появятся ближе к осени. В России Chevrolet Spark и Cruze официально не продаются с 2016 года. 
2018-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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