6 апреля 2018, 19:19
Тройное обновление от Chevrolet: Spark, Cruze и Malibu
Компания Chevrolet представила сразу три обновленные модели, которые выходят на американский рынок в нынешнем году. Все автомобили получили новое лицо с фирменными крупными сотами радиаторной решетки в хромированной окантовке.
После «фейслифтинга» Chevrolet Spark обзавелся новыми бамперами, радиаторной решеткой и видоизмененной оптикой спереди и сзади. Список электронных помощников пополнился системой автоматического торможения на небольших скоростях. В США компактный хэтчбек оснащается 1,4-литровой «четверкой» мощностью 99 л.с., которая сочетается как с «механикой», так и с вариатором.
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Просторный седан Chevrolet Malibu обзавелся новой спортивной комплектацией RS, которая отличается только внешними деталями: черная радиаторная решетка, затемненый логотип, другие патрубки выпускной системы, спойлер и 18-дюймовые диски. Моторная гамма здесь шире: 1.5-литровый турбомотор (162 л.с.) с вариатором, 2-литровая «турбочетверка» (253 л.с.) с 9-ступенчатым «автоматом», а также гибридная установка с 1,8-литровым двигателем и двумя электромоторами (суммарная отдача 185 л.с.).
Продажи обновленного Spark стартуют в США уже летом. Cruze и Malibu появятся ближе к осени. В России Chevrolet Spark и Cruze официально не продаются с 2016 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну, такое. Спарк потому и не пользуется популярностью, что автомобиль с каким-то странным дизайном, да и технические характеристики оставляют желать лучшего. Сам на нем проездил чуть больше трех месяцев. Брал б/ у и ломался он чаще, чем ездил. Продал от греха подальше и теперь у меня не очень хорошее ...
| Ребята , кто брал cruze по акции в 2014 году? в 500т.р. реально можно вложиться? друг взял в 14 году за 640
блин, сам хочу такую машинку, ей нет равных, тоже не могу найти цену, нашел только один автомобиль 2011 года не растоможен 399000 руб
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