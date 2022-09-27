Трудолюбивая белка набила орехами моторный отсек Subaru Forester
Сначала женщина сфотографировала эпичное зрелище, чтобы поделиться новостью в соцсетях, а затем начала методично вынимать орехи из автомобиля. В отличие от владельца Chevrolet Avalanche, она решила не раскладывать орехи по ведрам, а пересчитать их. Орехов набралось ровно 558 штук. Кэтлин призналась, что чувствовала себя ужасно от того, что свела на нет недельный тяжелый труд белки. Публикация в соцсети быстро стала вирусной, набрав более тысячи комментариев и 10 тысяч репостов. Со стороны ситуация выглядит забавной, но не для хозяйки автомобиля. И не для белки.
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14.08.2022, 10:53
9 самых надежных и экономичных кроссоверов
По мере роста цен на бензин топливная экономичность автомобиля приобретает не менее важное значение, чем его надежность. Эксперты протестировали 129 кроссоверов и выбрали девять, которые сочетают в себе оба этих качества.Читать далее
-
06.02.2022, 12:32
Тест-драйв нового Subaru Forester: как изменился снежный охотник
Самый продаваемый продукт Subaru отсутствовал в продаже с конца 2021-го. Покупатели это заметили, особенно на волне всеобщего дефицита машин. Но есть и хорошая весть: первая партия обновленных «Форестеров» в количестве 500 ед. добралась до шоу-румов. Вэлкам!Читать далее
-
10.09.2021, 18:11
Названы 15 самых «горячих» автомобилей, привлекающих покупателей-женщин
Выявить самый популярный автомобиль среди женщин, равно как составить тройку или пятерку любимейших у них – занятие неблагодарное. На эти рейтинги оказывает влияние множество факторов.Читать далее
-
03.09.2021, 15:11
Фото экстремального Subaru Forester Wilderness с дорожным просветом 234 мм
Компания Subaru поделилась официальными фотографиями и техническими подробностями о втором представителе линейки Wilderness. Кроссовер Forester обзавелся перекалиброванной подвеской, из-за чего клиренс вырос до 234 мм.Читать далее
-
01.09.2021, 00:18
Экстремальный Subaru Forester рассекречен накануне премьеры
Официальный дебют кроссовера Subaru Forester Wilderness, специально подготовленного для бездорожья, состоится 2 сентября. Но, как водится, не обошлось без утечек и сбоев. Один из канадских дилеров случайно выложил раньше времени фотографии и спецификации новинки.Читать далее
-
20.08.2021, 08:40
Subaru готовит экстремальный Forester: известна дата премьеры
Компания Subaru анонсировала скорую премьеру второй модели линейки Wilderness. Вслед за «вседорожным» Outback Wilderness на рынок выйдет Forester Wilderness. Накануне презентации Subaru опубликовала несколько тизеров.Читать далее
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