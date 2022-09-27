Трудолюбивая белка набила орехами моторный отсек Subaru Forester

Ранее мы писали Белка спрятала под капотом внедорожника семь ведер орехов (фото) Владелец огромного внедорожника Chevrolet Avalanche, живущий в Северной Дакоте (США) был очень удивлен, когда ... Читать далее

Каждый год между человеческой цивилизацией и царством животных разворачивается противостояние. В прошлом году неизвестная белка из Северной Дакоты спрятала под капотом внедорожника Chevrolet Avalanche семь ведер грецких орехов. В этом году в другой части США белка облюбовала оставленный на неделю без присмотра Subaru Forester. Вернувшись из небольшого отпуска, хозяйка автомобиля, Кэтлин Лафорс, безуспешно попыталась завести мотор, а затем решила заглянуть под капот. Какового же было ее удивление, когда весь моторный отсек оказался доверху забит грецкими орехами.

Сначала женщина сфотографировала эпичное зрелище, чтобы поделиться новостью в соцсетях, а затем начала методично вынимать орехи из автомобиля. В отличие от владельца Chevrolet Avalanche, она решила не раскладывать орехи по ведрам, а пересчитать их. Орехов набралось ровно 558 штук. Кэтлин призналась, что чувствовала себя ужасно от того, что свела на нет недельный тяжелый труд белки. Публикация в соцсети быстро стала вирусной, набрав более тысячи комментариев и 10 тысяч репостов. Со стороны ситуация выглядит забавной, но не для хозяйки автомобиля. И не для белки.

Упомянутые модели: Subaru Forester (от 1 699 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах