Трудяги советского автопрома: 3 легендарных автомобиля
По случаю Первомая редакция сайта «Тарантас Ньюс» решила немного углубиться в историю и вспомнить о легендарных советских автомобиля-трудягах, которые и по сей день можно встретить на дорогах.
ЗиЛ-130
Голубой автомобиль с массивным белым передком знаком каждому советскому ребенку. Была у грузовика и более практичная темно-зеленая окраска. Первые прототипы ЗиЛ-130 появились в 1956 году, а серийное производство наладили в 1956 году. Для своего времени грузовики отличались высоким уровнем комфорта: гидроусилитель руля и синхронизаторы КПП. ЗиЛ-130 имел множество модификаций: от самосвалов до молоковозов. Всего было выпущено порядка 3,4 млн экземпляров.
УАЗ-452 «Буханка»
Сложно представить себе российскую глубинку с ее плохими дорогами без культовой «Буханки». Модель выпускалась с 1965 года и имела множество модификаций. Главными достоинствами автомобиля стали постоянный полный привод с понижающей коробкой, вместительный кузов и неприхотливость. Интересно, что и сейчас поклонники марки любят и ценят преемника «Буханки» за те же самые качества. Автомобиль пользуется спросом у рядовых автолюбителей и несет службу в различных организациях и ведомствах.
КамАЗ-5320
Список советских трудяг был бы неполным без грузовиков Камского автозавода. Трёхосный КамАЗ-5320 с колесной формулой 6x4 стал первой моделью марки и выпускался серийно с 1976 по 2001 год. Первый прототип КамАЗ-5320 был создан на заводе им. Лихачева и сначала фигурировал под индексом ЗиЛ-170. На базе КамАЗ-5320 созданы седельный тягач, самосвал, удлинённый бортовой грузовик, семейство двухосных аналогов и целый ряд других модификаций.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий