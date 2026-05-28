ТТМб-5904: почему армия снова возвращается к простым гусеничным машинам

ТТМб-5904: новая гусеничная платформа для армии - больше места, мощнее двигатель

ТТМб-5904 - свежий взгляд на военную технику: платформа на базе гражданского снегоболотохода, усиленная броней и эргономикой. В современных условиях армия делает ставку на универсальность и ремонтопригодность, что особенно актуально сегодня.

В 2026 году российская армия столкнулась с необходимостью обновления парка легких гусеничных машин. МТ-ЛБ, несмотря на легендарный статус, давно не отвечает современным требованиям. На этом фоне появление ТТМб-5904 от нижегородского НПО «Транспорт» стало заметным событием: инженеры сделали ставку на проверенную гражданскую платформу, усилив ее броней и эргономикой, чтобы соответствовать новым вызовам.

Внешне ТТМб-5904 напоминает МТ-ЛБ, но это лишь первое впечатление. Внутри — совершенно иной подход: высокий и просторный бронекорпус, разработанный совместно с «Астейсом», позволяет разместить до восьми бойцов с экипировкой. Это серьезный шаг вперед по сравнению с тесным салоном МТ-ЛБ, где десант часто был вынужден сидеть в неудобных позах. Новый объем корпуса дает возможность интегрировать противоосколочную защиту, энергопоглощающие сиденья и модульную броню — элементы, которые раньше были недоступны.

Техническая начинка также изменилась: дизель КамАЗ-740.51 мощностью 320 л.с. обеспечивает удельную мощность почти 29 л.с. на тонну, что выводит машину в современный класс легких гусеничных платформ. Для сравнения, у МТ-ЛБ этот показатель был на уровне 20–22 л.с./т. Благодаря этому ТТМб-5904 не только сохраняет подвижность, но и имеет запас по массе для установки дополнительного оборудования или брони. Максимальная скорость достигает 60 км/ч, а запас хода — до 600 км, что соответствует или превосходит показатели предшественника. Опциональная автоматическая коробка передач — еще один шаг к снижению нагрузки на экипаж.

Ходовая часть унаследована от гражданского снегоболотохода: семь опорных катков, торсионная подвеска, гусеницы с расширителями. Это решение проверено в условиях болот, снега и бездорожья. Широкие гусеницы снижают давление на грунт до 0,25–0,3 кг/см² — критически важный параметр для российских ландшафтов. Грузоподъемность в 6 тонн позволяет не только перевозить десант с полным снаряжением, но и буксировать тяжелое вооружение или устанавливать модули РЭБ, медицинские и разведывательные комплексы.

Использование серийного шасси ТТМ и двигателя КамАЗ-740.51 обеспечивает высокую степень унификации с гражданской техникой. Это упрощает ремонт и обслуживание в полевых условиях, снижает стоимость эксплуатации и логистические издержки. Универсальность платформы позволяет устанавливать различные модули — от дистанционно управляемых боевых комплексов до контейнеров связи или разведки. В этом смысле ТТМб-5904 — чистый лист для тактических задач, что особенно важно в условиях быстро меняющихся требований на поле боя.

ТТМб-5904 тяжелее и выше МТ-ЛБ, но выигрывает по вместимости, мощности и возможностям модернизации. Переход на новую платформу означает не просто замену устаревшей техники, а шаг к созданию транспорта, способного отвечать требованиям XXI века. По имеющимся данным, машина может стать основой для целого семейства военных и специальных модификаций, что особенно актуально для российских условий эксплуатации. Важно отметить, что ставка на унификацию и простоту обслуживания может существенно повысить живучесть техники в реальных боевых условиях, а гибкость платформы позволит быстро адаптироваться к новым задачам.

