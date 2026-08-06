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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 19:05

Ту-95ЛАЛ: советский атомный самолет, который изменил подход к стратегической авиации

Ту-95ЛАЛ: советский атомный самолет, который изменил подход к стратегической авиации

Ту-95ЛАЛ: атомный самолёт СССР, который мог летать месяцами, но стал угрозой для экипажа

Ту-95ЛАЛ: советский атомный самолет, который изменил подход к стратегической авиации

История Ту-95ЛАЛ не только о техническом прорыве, но и о цене, которую пришлось заплатить за эксперименты с ядерными двигателями. Сегодня, когда вновь обсуждаются перспективы атомных технологий в авиации и ракетостроении, опыт 1960-х приобретает особую актуальность.

История Ту-95ЛАЛ не только о техническом прорыве, но и о цене, которую пришлось заплатить за эксперименты с ядерными двигателями. Сегодня, когда вновь обсуждаются перспективы атомных технологий в авиации и ракетостроении, опыт 1960-х приобретает особую актуальность.

В начале 1960-х годов в СССР был создан уникальный самолет - Ту-95ЛАЛ, внешне - стратегический бомбардировщик, обычный Ту-95. Но в бомбоотсеке у него стоял не боезапас, ядерный реактор, мощностью 100 киловатт. Аббревиатура "ЛАЛ" означала - летающая атомная лаборатория, которая должна была доказать, что  самолет может летать неделями и даже месяцами без дозаправок, не с использованием керосина.

Идея казалась провальной, но две сверхдержавы - СССР и США в молчаливой гонке пытались опередить друг друга в разработке и успешных испытаниях этого проекта. Таким образом, СССР победил, поднялся в небо и провел более 40 испытательных полетов - реактор действительно работал в атмосфере. 

Проект оказался успешным, но было одно «нет». Главная проблема – радиационная опасность. Никакая обшивка кабины не могла защитить экипаж от воздействия радиации. Каждый дополнительный килограмм уменьшает дальность хода, что приводит к отсутствию преимуществ атомной установки. В результате экипажи работали в сокращенных сменах и проходили постоянные медицинские осмотры. Данные о первом уровне заражения держались в секрете, после того как полет у части летчиков зафиксировал изменения в анализе крови. Официальной статистики по последствиям для здоровья до сих пор нет, что породило множество слухов и домыслов.

Параллельно с Ту-95ЛАЛ в ОКБ Мясищева разрабатывался проект М-60 - еще более амбициозный стратегический носитель с ядерной силовой установкой. Рассматривались варианты с прямоточными атомными двигателями, которые могли бы обеспечить сверхзвуковую скорость и межконтинентальную дальность. Однако проект так и остался на бумаге: нерешенные вопросы радиационной защиты, огромная стоимость и появление альтернативных решений, его нереализуемыми.

К середине 1960-х стало ясно, что появление межконтинентальных баллистических ракет (МБР) полностью вызывает необходимость в ЛАЛ. МБР не требовала экипажа, не создавала опасности для людей и была дешевле на производстве. В 1969 году программа атомной авиации в СССР была официально закрыта. 

Особое внимание уделяется судьбе людей, работающих с такими самолетами. Испытатели, инженеры и оборудование фактически стали участниками эксперимента с непредсказуемыми последствиями для здоровья. В условиях строжайшей секретности и недостаточного развития радиационной медицины 1960-х годов, многие риски остались неизвестными. До сих пор нет точных данных о количестве пострадавших, оценки экспертов расходуются: одни считают, что риск был преувеличен, другие - что реальные последствия были скрыты.

Сегодня интерес к атомной авиации вновь переходит на фоне обсуждения новых ракетных систем с ядерными двигателями. Опыт Ту-95ЛАЛ и М-60 напоминает: технологический прогресс не всегда идет в ногу с возможностями обеспечения безопасности людей. Именно поэтому современные требования к ядерной безопасности стали настолько однозначными, что любые эксперименты проходят через многоуровневую проверку. 

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