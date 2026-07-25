«Муравей» по-взрослому: Рамный кузов, 2 тонны груза и 100 км хода — как советский мотороллер стал современным электромобилем

Туламашзавод выпускает электромобили «Муравей»: новые стандарты для бизнеса и ЖКХ

Современный «Муравей» от Туламашзавода - полноценный электрический транспорт для бизнеса, коммунальных служб и сельского хозяйства. Модель отвечает актуальным требованиям рынка и экологическим стандартам.

Современный «Муравей» от Туламашзавода - полноценный электрический транспорт для бизнеса, коммунальных служб и сельского хозяйства. Модель отвечает актуальным требованиям рынка и экологическим стандартам.

Электромобиль «Муравей» от Туламашзавода - пример того, как российское машиностроение адаптируется к современным вызовам. Легендарный мотороллер, знакомый многим по советским временам, занял место техники нового поколения, отвечающей требованиям экологичности и эффективности. Сегодня «Муравей» - это не просто ностальгия, а рабочий инструмент для бизнеса, коммунальных служб и сельского хозяйства.

В отличие от своего предшественника, новый «Муравей» — полноценный электромобиль с рамным кузовом, закрытой кабиной и автомобильными системами управления. Машина выпускается в нескольких модификациях: с грузоподъемностью 1 или 2 тонны, в стандартной комплектацией или с удлиненной платформой, а также с аккумуляторами различных типов. Электродвигатель мощностью 5 л.с. обеспечивает скорость до 25 км/ч, запас хода меняется от 70 до 100 км в зависимости от емкости батареи. Такой подход позволяет использовать «Муравей» на складах, в аэропортах, парках, санаториях и даже в сельском хозяйстве.

Российские предприятия все чаще выбирают «Муравей» вместо импортных машин. Например, «Мосгортранс» собрал партию электромобилей для работы в московском речном порту, а в Краснодаре машины трудятся в Центральном парке. В Новороссийске «Муравей» обслуживает портовую инфраструктуру, а в Красной Поляне способствует сохранению экологии заповедника. Пользователи отмечают простоту управления, мягкий ход и вместительную кабину. Заряда аккумулятора хватает на две недели работы, что особенно важно для современных условий.

Среди преимуществ «Муравья» - надежность, простота обслуживания и возможность адаптации под нужды заказчика. Туламашзавод активно внедряет поливо-моечное или пескоразбрасывающее оборудование, а также пассажирские модификации для санаториев и крупных лечебных учреждений.

Тенденция к развитию электротранспорта прослеживается и в других сегментах рынка. Например, электровелосипеды с увеличенным запасом хода и высокой грузоподъемностью, такие как FreeSKY Rocky Pro, также могут найти применение в России — подробнее об этом можно узнать в материале о современных электровелосипедах для бизнеса и быта.

Туламашзавод, основанный в 1939 году, остается одним из лидеров российского машиностроения. Предприятие делает ставку на качество, надежность и внедрение современных технологий. Электромобили «Муравей» — это не только дань традициям, но и ответ на запросы времени: экологичность, экономичность и универсальность. Судя по отзывам и географии поставок, новая модель уверенно занимает свою нишу и становится достойным продолжателем классических марок.