«Туполев» построил самый тяжелый боевой самолет в мире: первый полет
Фото: uacrussia.ru
Фото: uacrussia.ru
Фото: uacrussia.ru
Фото: uacrussia.ru
Дальность действия бомбардировщика увеличилась примерно на 1 000 километров. Конфигурация Ту-160М включает новую РЛС «Новелла», а также новый комплекс самообороны, систему электронного наблюдения и радиоэлектронной борьбы. В будущем самолет может стать носителем новых видов вооружения, в том числе перспективных.
Первый тестовый полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж выполнил комплекс маневров, проверяя устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М могут пополнить ряды вооруженных сил РФ уже в 2022 году. Самолет предназначен для поражения целей в глубоком тылу противника. Ту-160 – это самый тяжелый боевой самолет в мире. По кодификации НАТО он называет Blackjack, а в России за грацию его неофициально окрестили «Белым лебедем».
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