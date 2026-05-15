Китайская турбина на Ладу: 150 сил за 300 тысяч рублей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 16:31

Турбина для Lada Iskra: самарцы увеличили мощность до 150 л.с.

Самарские инженеры удивили автолюбителей новым тюнинг-комплектом для Lada Iskra: теперь двигатель способен выдавать 150 л.с. вместо стандартных 106. Как изменились динамика и стоимость, что ждет владельцев и почему этот тюнинг обсуждают все - разбираемся в деталях.

Для российских водителей, следящих за новинками отечественного автопрома, появление турбированного комплекта для Lada Iskra стало настоящим событием. В условиях, когда спрос на доработки и повышение мощности автомобилей только растет, решение самарской компании RCI Service может изменить подход к тюнингу массовых моделей.

RCI Service представила собственную разработку - комплект для установки турбины на Lada Iskra с 16-клапанным мотором ВАЗ-21129 объемом 1,6 литра. В основе лежит турбина Garrett китайского производства, но ключевые адаптеры и крепления изготовлены самарскими специалистами. Такой подход позволил добиться оптимального сочетания цены и надежности, а также адаптировать систему под российские условия эксплуатации.

После установки турбонаддува с давлением 0,75 бара мощность двигателя возрастает до 150 л.с., а крутящий момент - до 230 Нм. Для сравнения: стандартная Lada Iskra с этим мотором выдает 106 л.с. и 148 Нм. Разгон до 100 км/ч теперь занимает всего 7,5-8 секунд, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Это заметный прирост по сравнению с заводскими характеристиками, где разгон до сотни занимает 12,6 секунды.

Важно отметить, что установка турбокомплекта возможна только на версии с механической коробкой передач. Стоимость всей процедуры, включая детали и работу, превышает 300 тысяч рублей. При этом производитель не раскрывает, как подобная доработка скажется на ресурсе двигателя и других агрегатов - этот вопрос остается открытым для будущих владельцев.

Интересно, что подобные инициативы по модернизации массовых моделей становятся все популярнее на фоне ограниченного выбора новых автомобилей и роста цен. Как отмечают эксперты, спрос на тюнинг и нестандартные решения в России стабильно увеличивается, а самарский проект может стать примером для других регионов.

Фото: RCI Service

Впрочем, не только российские автолюбители сталкиваются с неожиданными расходами и техническими новшествами. Например, в Европе владельцы эксклюзивных моделей тоже нередко удивляются итоговым счетам за обслуживание - как это было с редким гиперкаром, о котором рассказывалось в материале о рекордных затратах на сервис Mercedes-AMG One.

Пока остается только наблюдать, как отреагирует рынок на появление столь мощной версии Lada Iskra и насколько востребованным окажется новый турбокомплект среди российских автомобилистов.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
