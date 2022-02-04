Турецкая компания Togg открыла в Германии представительство. Но машин у марки пока что нет
Генеральный директор Togg Мехмет Гюркан Каракаш в августе 2021 года заявил, что компания начнет свои продажи с территории Германии, за которой последуют другие рынки Старого Света. Германия уже заявляла, что к 2030 году стремится достичь уровня 15 млн электромобилей на своих дорогах – этого требуют обязательства страны в соответствии с коалиционным соглашением нового правительства ФРГ.
Турецкая группа автомобильных предприятий, известная как Togg, является консорциумом, разрабатывающим автомобили с пометкой Made in Turkey. Бренд стремится к тому же 2030 году выпустить 1 млн автомобилей в 5 различных сегментах.
Первой серийной ласточкой должен стать полностью электрический SUV – он должен появиться к концу текущего года. Собственно говоря, под него и открыт первый зарубежный офис Togg в Штутгарте. Кроссовер в C-сегменте будет запущен в первом квартале 2023 года.
Проект Togg был запущен 25 июня 2018 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2019 года лично представил прототипы электрических версий внедорожника и седана. Представители компании не раз заявляли, что, намерены выпускать 4 различных моделей - внедорожник, седан, C-хэтчбек, B-SUV и B-MPV – и все это вплоть до 2030 года.
Строительство инженерных, проектных и производственных объектов Togg стартовало в середине 2020 года. Построенный на площади 1,2 млн кв. метров в районе Гемлик (провинция Бурса) объект планируется завершить в ближайшие месяцы.
Togg выбрала компанию Farasis в качестве своего делового партнера в области технологии литий-ионных батарей. Разработанный турками автомобиль посредством быстрой зарядки способен достичь 80% заряда батареи менее чем за 30 минут. При этом дальность хода электрокара составит от 300 до 500 км.
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