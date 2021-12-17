Турецкий миллиардер вынужден продать свою роскошную яхту за 2 млрд рублей: посмотри, как она выглядит внутри
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Известно, что Тургай Чинер начал с самых низов, но постепенно сумел построить целую империю и стать одним из самых богатых и влиятельных людей в Турции. Его состояние оценивается примерно в 1,1 млрд долларов. Он владеет множеством предприятий, задействованных в различных областях промышленности (производство электроэнергии, добыча меди, алюминия, угля и т.п.). Кроме того ему принадлежит несколько яблочных плантаций, расположенных в предместьях Стамбула.
Яхта Melek была спроектирована для полного релакса и семейного отдыха – просторный салон, защищенный прозрачными панелями, включает гостиную под открытым небом с удобными диванами, выдвижными телеэкранами и обеденной зоной на открытом воздухе. Доминантой верхней площадки, расположенной над рубкой (флайбриджа), стала круглая гидромассажная ванна, считающаяся одним из самых красивых джакузи на парусной яхте.
Внутри Melek царит классическая элегантность. Для создания изысканной атмосферы были использованы ценные породы дерева и натуральная кожа. В главном салоне установлены шкафы с кожаными панелями и уникальная раздвижная дверь из вишневого дерева. Помимо каюты владельца на яхте есть пять кают, в которых могут разместиться до 11 гостей. Заявленная стоимость роскошной парусной яхты составляет 30 млн долларов или 2,2 млрд рублей.
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