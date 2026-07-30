Для гигантов и миниатюрных гонщиков: Гид по мотоциклам, которые подходят всем, несмотря на рост

30 июля 2026, 16:19
Турэндуро для разного роста: какие модели подойдут высоким и невысоким райдерам
Турэндуро для разного роста: какие модели подойдут высоким и невысоким райдерам
Современные турэндуро часто оказываются слишком высокими для некоторых мотоциклистов. В этом обзоре - подборка моделей, которые учитывают рост водителя, раскрывают их технические особенности и нюансы эксплуатации. Актуально для тех, кто ищет универсальный байк для путешествий.
Выбор турэндуро сегодня - задача не из простых для новичков, которые сталкиваются с неожиданной проблемой: большинство моделей заметно выше классических дорожных байков. Это создает сложности для невысоких райдеров, да и высоким водителям не всегда просто подобрать оптимальный вариант. Сегодня производители предлагают решения для обеих категорий, и рынок становится все более разнообразным.
Для тех, кто ищет мотоцикл с внушительной высотой по седлу, стоит обратить внимание на Triumph Tiger 1200 Rally Pro. Этот британский турэндуро выделяется не только 21-дюймовым передним и 18-дюймовым задним колесом, но и ходом подвески в 220 мм. Высота сиденья в верхнем положении достигает 895 мм, а обновленный трехцилиндровый мотор, объемом 1160 куб. см, отличается плавной работой и характерным звуком. Модель подойдет крупным райдерам, которым важна мощность и внедорожный потенциал.
Еще один вариант для высоких - Ducati DesertX Rally. Итальянский производитель сделал ставку на длинноходную подвеску KYB и агрессивный дизайн в стиле ралли-рейдов. Высота по седлу - 910 мм, двигатель - 937-кубовый L-твин. Мотоцикл рассчитан на серьезные испытания вне асфальта, но для длительных поездок без остановок подходит меньше из-за особенностей эргономики и посадки.
Японская Yamaha Ténéré 700 Rally также заслуживает внимания. В стандартной версии высота сиденья - 875 мм, а модификация Rally добавляет еще 35 мм за счет усиленной подвески и более толстого сиденья. Байк оснащен современной электроникой, включая трекшн-контроль и цветную TFT-панель, а также защитой картера и титановые подножки. Это универсальный вариант для тех, кто не боится высоких мотоциклов и ценит надежность.
Для невысоких райдеров рынок тоже предлагает интересные решения. BMW F 800 GS - пример того, как производитель учитывает индивидуальные параметры водителя. В стандартной комплектации высота сиденья - 815 мм, а с опцией Seat Height Reduction она снижается до 760 мм. Такой подход делает модель доступной для широкого круга мотоциклистов, особенно для тех, кто только начинает осваивать турэндуро.
Royal Enfield Himalayan 450 - бюджетный индийский турэндуро с простым обслуживанием и возможностью регулировки высоты сиденья от 825 до 845 мм, а с опциональным низким сиденьем - до 805 мм. Модель оснащена 452-кубовым одноцилиндровым двигателем и системой выбора режимов движения, что делает ее привлекательной для путешествий по разным дорогам.
Неожиданно, но даже крупный BMW R 1300 GS может подойти невысоким водителям. Благодаря системе AVHC мотоцикл «приседает» при остановке, снижая высоту на 30 мм, а с низким сиденьем Comfort Rider’s Seat Low высота в статике может составлять всего 800 мм. Это позволяет комфортно управлять мощным турэндуро даже тем, кто раньше не рассматривал такие модели из-за роста.
Эксперты отмечают, что при выборе турэндуро важно учитывать не только высоту по седлу, но и форму сиденья, ширину рамы, а также возможность регулировки подвески. Для российских условий особое значение имеют надежность, простота обслуживания и наличие сервисных центров. Кстати, интерес к универсальным транспортным средствам для путешествий растет не только среди мотоциклистов: например, в сегменте автодомов и кемперов также наблюдается всплеск спроса, о чем недавно рассказывал материал о новом кемпере на базе Mercedes-Benz Sprinter. Это подтверждает общий тренд на поиск техники, способной справляться с разными задачами и условиями.
В итоге, современные турэндуро становятся все более адаптивными к потребностям водителей разного роста. Возможность выбрать высоту сиденья, тип подвески и дополнительные опции позволяет подобрать мотоцикл под себя, не жертвуя комфортом и безопасностью. Для российского рынка это особенно актуально, учитывая разнообразие дорог и климатических условий.
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