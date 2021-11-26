Турист, круизер и эндуро: как разобраться в мотоциклах
Классик. Тут, наверное, всё понятно. Это такой "просто" мотоцикл. Вполне универсальные модели классического дизайна.
Турер. Он же – "турист" или просто "туристический мотоцикл". Комфортные мото с большими топливными баками, багажником и кучей дополнительного оборудования. Рассчитаны на спокойную езду на большие расстояния. За счёт массы и размера в городе маневрировать на турере относительно сложно, поэтому в городе у новичков могут возникнуть проблемы.
Спортбайк. Спортивные мотоциклы, рассчитанные на быструю езду. Соответственно, оснащаются мощным двигателем и имеют хорошую обтекаемость. Сидят на них наклонившись вперёд – опять же, для аэродинамики.
Суперспорт. По сути – продвинутые спортбайки. Более мощные, более лёгкие, более быстрые. Категорически не рекомендуются новичкам.
Спорт-турер. Гибриды туристов и спорбайков. Представляют собой определённый компромисс между комфортом и динамикой.
Кроссбайк. Мотоцикл для экстремальной езды по бездорожью. Для уменьшения веса кроссбайки бывают лишены таких деталей как зеркала и поворотники, ведь на эксплуатацию в городе они не рассчитаны. Зато у них довольно мощные движки и зубастые шины. Для новичков весьма опасный выбор.
Эндуро. По сути – менее экстремальный и более цивилизованный кроссбайк, на котором можно и по бездорожью прокатиться, и по городу проехать.
Круизер. "Тот самый" тип мотоцикла: большой, тяжёлый и с хромом. Красивый, брутальный и удобный, но для скоростной езды не предназначенный. Из-за большой массы управлять круизером новичкам может быть сложно.
Чоппер. Можно сказать, что это – подвид круизера с длинной передней вилкой. Иногда лишён переднего крыла и/или второго сиденья. Байк для ценителей прекрасного.
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