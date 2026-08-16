Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

16 августа 2026, 22:03

Турист Плюс: как прицеп-дом меняет формат семейных автопутешествий в России

Турист Плюс: как прицеп-дом меняет формат семейных автопутешествий в России

Удлиненный прицеп Турист Плюс с кухней и спальными местами – идеальный выбор для отдыха

Турист Плюс: как прицеп-дом меняет формат семейных автопутешествий в России

Удлиненный прицеп-дом Турист Плюс с отдельной кухней и спальными местами для трех человек - это новый подход к мобильному отдыху. Модель сочетает легкость, продуманную планировку и доступную цену, что особенно актуально на фоне роста интереса к автопутешествиям по России.

Удлиненный прицеп-дом Турист Плюс с отдельной кухней и спальными местами для трех человек - это новый подход к мобильному отдыху. Модель сочетает легкость, продуманную планировку и доступную цену, что особенно актуально на фоне роста интереса к автопутешествиям по России.

Семейные автопутешествия в России становятся все более популярными, и на этом фоне п рицеп-дом «Турист Плюс» представляет собой практичное решение для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Модель рассчитана на трех человек - двух взрослых и ребенка, что делает ее подходящей для большинства семейных поездок.

Главная форма «Турист Плюс» - продуманная планировка: внутри находится уютная спальная зона с местами для хранения вещей, кухня вынесена в отдельный отсек снаружи. Такой подход позволяет не только экономить пространство, но и поддерживать порядок в салоне. Кухонный блок шкафа оснащен выдвижными ящиками и выступами для аккумулятора, а также предусматривает возможность установки дополнительного оборудования – от холодильника до солнечной панели.

Фото: camper-ural

Прицеп весит всего 650 кг, максимальная масса не превышает 750 кг, что позволяет буксировать его даже автомобилям небольшой мощности. В конструкции использованы современные материалы: сэндвич-панели с утеплителем, композитный алюминий снаружи и прочный пластик внутри. Все элементы рам и подвесок оцинкованы, включая подъемный кронштейн и устойчивость корпуса. Подвеска рессорно-амортизаторная, колеса R15, светотехника полностью светодиодная. Для безопасности предусмотрены противооткатные упоры и опорное колесо.

Внутреннее пространство продумано до мелочей: мебель, выполненная из прочного пластика, полувлагостойкая фанера, потолочный отделан карпетом. Окна снабжены москитными сетками и занавесками, техническим отсеком между салоном и кухней, оборудованным освещением и дополнительным окном. Комплектацию можно адаптировать под себя - добавить матрас, автономную электрику, отопление, душ или маркизу.

Фото: camper-ural

Тенденция к повышению комфорта в мобильных средствах передвижения прослеживается и в других классах: например, недавно на Павелецком вокзале Москвы был представлен инновационный плацкартный вагон с увеличенным пространством и новыми удобствами для пассажиров, о чем рассказывалось в материале о новых стандартах комфорта на российских железных дорогах .

«Турист Плюс» может стать отличным решением для тех, кто ищет баланс между ценой, удобствами и путешествиями без ограничений. 

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