Турист заблудился в горах и потерял свой автомобиль, но не отвечал на звонки спасателей (по очень веской причине)
Поиски приостановили до утра. Но около половины десятого турист сам как ни в чем не бывало спустился с горы к своему автомобилю. Он рассказал, что заблудился и всю ночь пытался найти правильную тропу к лагерю. С рассветом ему наконец удалось отыскать обратную дорогу. В общей сложности он провел в горах сутки. Звонки спасателей он игнорировал, поскольку никогда не отвечает на незнакомые номера.
Спасатели обратились к подписчикам с просьбой не судить строго туриста, поскольку в экстремальной ситуации люди часто впадают в панику и начинают вести себя нелогично и непредсказуемо. Но они попросили все-таки отвечать на звонки в следующий раз, когда кто-то заблудится.
- 3 400 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 3 600 000 РMercedes M-класс 2014 в Москве
- 1 920 000 РLexus ES 2014 в Москве
- 12 380 363 РTesla Model S 2021 в Москве
- 680 000 РMazda MPV 2004 в Москве
- 4 100 000 РAudi Q7 2016 в Москве
- 28 000 000 РBentley Mulsanne 2017 в Москве
- 2 129 000 РToyota C-HR 2017 в Москве
- 1 300 000 РNissan Note 2018 в Москве
- 1 459 000 РKIA Optima 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий