Турист забыл в алтайском отеле свой Lexus

В опросе приняли участие десятки тысяч туристов из России. Каждый пятый из них что-то забывал в гостинице один или два раза. Забывчивостью страдают преимущественно мужчины (67%). Чаще всего в номере оставляют что-то из одежды или обуви (20%), зарядные устройства (18%), средства гигиены (11%), мобильные телефоны (7%) и зубные щетки (4%). Но бывают и более необычные случаи.

Как рассказали РИА Новости, в одном из отелей на Алтае постоялец забыл свой внедорожник Lexus. Сотрудники обнаружили его на парковке, после того как семья выехала из отеля. Они оперативно связались с забывчивым гостем, и только тогда мужчина вспомнил, что они с женой приехали отдыхать на двух машинах, а уехали на одной. Забрать забытый автомобиль он смог только через несколько дней.

Большинство туристов не возвращается за забытыми вещами (60%). Приезжают в отель, чтобы забрать потерю лишь 14%. Еще 8% просят службу поддержки гостиницы переслать оставленные предметы почтой или курьерской службой.

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