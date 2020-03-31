31 марта 2020, 16:29
Туристам в Кронштадт с сегодняшнего дня не попасть
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Фото: vk.com/megapolis_incident
Возле дамбы на въезде в Кронштадт сегодня, 31 марта 2020 года, установлены контрольно-пропускные пункты. «Не пущать» в город боевой славы балтийских моряков велено «граждан, въезжающих с туристическими и досуговыми целями».
Фото: vk.com/kronstadt.live
Это – официальная позиция чиновников Кронштадтского района, и она, в свете всем понятных причин, вроде как обоснованна. При этом жители района и работающие в районе граждане могут проехать в Кронштадт без каких-либо ограничений. Доставка в город товаров осуществляется в прежнем режиме.
Райадминистрация просит жителей Кронштадта не приглашать к себе в гости жителей других районов и регионов РФ, а попутно «выполнять законные требования сотрудников. Сурово, но честно.
Райадминистрация просит жителей Кронштадта не приглашать к себе в гости жителей других районов и регионов РФ, а попутно «выполнять законные требования сотрудников. Сурово, но честно.
"А что делать тем, кто снимает жильё в Кронштадте и не имеет прописки?", - вопросы такого характеры люди задают в социальной сети и, безусловно, власти должны дать на них четкий вразумительный ответ.
Равно как есть справедливые вопросы в адрес дорожной полиции: "Почему представители ГИБДД не в масках"?
А что в Мурино?
А примерно то же самое, что в Кронштадте. На выезде в микрорайон дежурит экипаж ГИБДД. Автоинспекторы раздают подъезжающим водителям буклеты с просьбой оставаться дома и информируют о скорой изоляции района.
В Сети люди делятся слухами, что завтра , 1 апреля 2020 года, въехать/выехать в Мурино можно будет только со справкой с места работы. И это не первоапрельский юмор...
Сегодня и завтра в Мурино будет производиться дезинфекционная обработка общественных зон, детских и спортивных площадок, остановочных павильонов и 20км дорог. Все это будет закрыто для посещения.
О проведении санитарных мероприятий муринцев оповещает автомобиль МЧС с громкоговорителем. Жителей просят с пониманием относиться к дезинфекционным мерам, закрыть окна и не выходить из дома. Для дезинфекции улиц и дворов используется спецтехника дорожно-строительного управления и Управления по ветеринарии Ленинградской области.
Нижние фото: vk.com/9kino.live
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Цитата:| Кому: виктор это точно.
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