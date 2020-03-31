Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
31 марта 2020, 16:29

Туристам в Кронштадт с сегодняшнего дня не попасть

  • 695
  • 0
Фото: vk.com/megapolis_incident
Возле дамбы на въезде в Кронштадт сегодня, 31 марта 2020 года, установлены контрольно-пропускные пункты. «Не пущать» в город боевой славы балтийских моряков велено «граждан, въезжающих с туристическими и досуговыми целями».
Туристам в Кронштадт с сегодняшнего дня не попасть

Фото: vk.com/kronstadt.live

Это – официальная позиция чиновников Кронштадтского района, и она, в свете всем понятных причин, вроде как обоснованна. При этом жители района и работающие в районе граждане могут проехать в Кронштадт без каких-либо ограничений. Доставка в город товаров осуществляется в прежнем режиме.

Райадминистрация просит жителей Кронштадта не приглашать к себе в гости жителей других районов и регионов РФ, а попутно «выполнять законные требования сотрудников. Сурово, но честно.
 
"А что делать тем, кто снимает жильё в Кронштадте и не имеет прописки?", - вопросы такого характеры люди задают в социальной сети и, безусловно, власти должны дать на них четкий вразумительный ответ.
 
Равно как есть справедливые вопросы в адрес дорожной полиции: "Почему представители ГИБДД не в масках"?
 

А что в Мурино?

 
 
А примерно то же самое, что в Кронштадте. На выезде в микрорайон дежурит экипаж ГИБДД. Автоинспекторы раздают подъезжающим водителям буклеты с просьбой оставаться дома и информируют о скорой изоляции района.
 
В Сети люди делятся слухами, что завтра , 1 апреля 2020 года, въехать/выехать в Мурино можно будет только со справкой с места работы. И это не первоапрельский юмор...
 
Сегодня и завтра в Мурино будет производиться дезинфекционная обработка общественных зон, детских и спортивных площадок, остановочных павильонов и 20км дорог. Все это будет закрыто для посещения.
 

 
О проведении санитарных мероприятий муринцев оповещает автомобиль МЧС с громкоговорителем. Жителей просят с пониманием относиться к дезинфекционным мерам, закрыть окна и не выходить из дома. Для дезинфекции улиц и дворов используется спецтехника дорожно-строительного управления и Управления по ветеринарии Ленинградской области.
 
Нижние фото: vk.com/9kino.live
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Билет 2 вопрос 1
Цитата:| Кому: виктор это точно.
Филя_
Появились первые подробности о легком грузовике КамАЗ «Компас»
Ага "убийца газели". Семейство 4308 они уже провалили не обоснованно высокой ценой. Не возможность с завода заказа надстройки, удлинения т.д. Так же и с этим "копасом" будет. Пока у камаза гос кормушка ничего толкого у них не получиться.
Иван
Carboy
Несколько раз обращался в данную компанию. Что порадовало, это обслуживание, высокое качество. При это цены не кусаются. Если Вы всё-таки имеете тень сомнения (как это было у меня) , я ознакомился самой компанией, как осуществляют свою деятельность, отзывы реальных людей, и только потом принял решение ...
Wahaebiev
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 27 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Туристам в Кронштадт с сегодняшнего дня не попасть
Это – официальная позиция чиновников Кронштадтского района, и она, в свете всем понятных причин, вроде как обоснованна. При этом жители района и работающие в районе граждане могут проехать в Кронштадт без каких-либо ограничений. Доставка в город товаров осуществляется в прежнем режиме.Райадминистрация просит жителей Кронштадта не приглашать к себе в гости жителей других районов и регионов РФ, а попутно «выполнять законные требования сотрудников. Сурово, но честно. "А что делать тем, кто снимает жильё в Кронштадте и не имеет прописки?", - вопросы такого характеры люди задают в социальной сети и, безусловно, власти должны дать на них четкий вразумительный ответ.  Равно как есть справедливые вопросы в адрес дорожной полиции: "Почему представители ГИБДД не в масках"?  А что в Мурино?   А примерно то же самое, что в Кронштадте. На выезде в микрорайон дежурит экипаж ГИБДД. Автоинспекторы раздают подъезжающим водителям буклеты с просьбой оставаться дома и информируют о скорой изоляции района. В Сети люди делятся слухами, что завтра , 1 апреля 2020 года, въехать/выехать в Мурино можно будет только со справкой с места работы. И это не первоапрельский юмор... Сегодня и завтра в Мурино будет производиться дезинфекционная обработка общественных зон, детских и спортивных площадок, остановочных павильонов и 20км дорог. Все это будет закрыто для посещения.    О проведении санитарных мероприятий муринцев оповещает автомобиль МЧС с громкоговорителем. Жителей просят с пониманием относиться к дезинфекционным мерам, закрыть окна и не выходить из дома. Для дезинфекции улиц и дворов используется спецтехника дорожно-строительного управления и Управления по ветеринарии Ленинградской области.  Нижние фото: vk.com/9kino.live
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Самара Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться