Как малые компании развивают туризм с помощью новых финансовых инструментов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

14 июня 2026, 13:49

Туристический бизнес России получил рекордную поддержку от МСП Банка в 2026 году

Туристический бизнес России получил рекордную поддержку от МСП Банка в 2026 году

Как малые компании развивают туризм с помощью новых финансовых инструментов

Туристический бизнес России получил рекордную поддержку от МСП Банка в 2026 году

В 2026 году туротрасль активно использует господдержку. Финансирование помогает запускать новые проекты. Узнайте, какие регионы стали лидерами. Откройте подробности о развитии внутреннего туризма.

В 2026 году туротрасль активно использует господдержку. Финансирование помогает запускать новые проекты. Узнайте, какие регионы стали лидерами. Откройте подробности о развитии внутреннего туризма.

С начала 2026 года малые и средние предприятия, работающие в туристической сфере, смогли привлечь более 1,5 миллиарда рублей через программы МСП Банка. Эта сумма стала рекордной для отрасли и позволила многим компаниям реализовать масштабные проекты по развитию внутреннего туризма и улучшению инфраструктуры, выяснил Abn.agency.

В текущем году финансовые инструменты МСП Банка стали особенно востребованы среди предпринимателей, занятых в гостиничном бизнесе, сфере пассажирских перевозок, ресторанном деле и сервисах доставки еды. Благодаря внедрению автоматизированных систем рассмотрения заявок, процесс получения поддержки стал значительно быстрее и удобнее для бизнеса.

Наибольший объем средств был направлен в Северо-Западный федеральный округ - 529 миллионов рублей. Приволжский округ получил 349 миллионов, Северо-Кавказский - 306 миллионов, Южный - 299 миллионов, а Сибирский - 22 миллиона рублей. Эти регионы стали лидерами по привлечению инвестиций, что позволило им ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

Большинство проектов, реализуемых при поддержке МСП Банка и Корпорации МСП, связаны с модернизацией гостиниц, строительством новых объектов размещения, развитием ресторанов и запуском современных сервисов доставки. Также значительная часть средств направляется на поддержку туристических агентств и обновление автопарка для пассажирских перевозок.

В числе компаний, получивших финансирование в 2026 году, оказались санаторий из Томска, туристическая фирма из Санкт-Петербурга, строительная компания из Иркутска, а также сервис доставки еды из Хабаровска. Эти предприятия используют полученные средства для расширения спектра услуг, внедрения новых технологий и повышения комфорта для туристов.

Предприниматели отмечают, что господдержка позволяет им не только реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты, но и оперативно реагировать на сезонный спрос. Благодаря этому внутренний туризм в России получает новый импульс для развития, а регионы становятся более привлекательными для путешественников.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Калининград Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться