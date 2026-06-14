Как малые компании развивают туризм с помощью новых финансовых инструментов

Туристический бизнес России получил рекордную поддержку от МСП Банка в 2026 году

В 2026 году туротрасль активно использует господдержку. Финансирование помогает запускать новые проекты. Узнайте, какие регионы стали лидерами. Откройте подробности о развитии внутреннего туризма.

В 2026 году туротрасль активно использует господдержку. Финансирование помогает запускать новые проекты. Узнайте, какие регионы стали лидерами. Откройте подробности о развитии внутреннего туризма.

С начала 2026 года малые и средние предприятия, работающие в туристической сфере, смогли привлечь более 1,5 миллиарда рублей через программы МСП Банка. Эта сумма стала рекордной для отрасли и позволила многим компаниям реализовать масштабные проекты по развитию внутреннего туризма и улучшению инфраструктуры, выяснил Abn.agency.

В текущем году финансовые инструменты МСП Банка стали особенно востребованы среди предпринимателей, занятых в гостиничном бизнесе, сфере пассажирских перевозок, ресторанном деле и сервисах доставки еды. Благодаря внедрению автоматизированных систем рассмотрения заявок, процесс получения поддержки стал значительно быстрее и удобнее для бизнеса.

Наибольший объем средств был направлен в Северо-Западный федеральный округ - 529 миллионов рублей. Приволжский округ получил 349 миллионов, Северо-Кавказский - 306 миллионов, Южный - 299 миллионов, а Сибирский - 22 миллиона рублей. Эти регионы стали лидерами по привлечению инвестиций, что позволило им ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

Большинство проектов, реализуемых при поддержке МСП Банка и Корпорации МСП, связаны с модернизацией гостиниц, строительством новых объектов размещения, развитием ресторанов и запуском современных сервисов доставки. Также значительная часть средств направляется на поддержку туристических агентств и обновление автопарка для пассажирских перевозок.

В числе компаний, получивших финансирование в 2026 году, оказались санаторий из Томска, туристическая фирма из Санкт-Петербурга, строительная компания из Иркутска, а также сервис доставки еды из Хабаровска. Эти предприятия используют полученные средства для расширения спектра услуг, внедрения новых технологий и повышения комфорта для туристов.

Предприниматели отмечают, что господдержка позволяет им не только реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты, но и оперативно реагировать на сезонный спрос. Благодаря этому внутренний туризм в России получает новый импульс для развития, а регионы становятся более привлекательными для путешественников.