Как малые компании развивают туризм с помощью новых финансовых инструментов

14 июня 2026, 13:49
Туристический бизнес России получил рекордную поддержку от МСП Банка в 2026 году
Туристический бизнес России получил рекордную поддержку от МСП Банка в 2026 году
В 2026 году туротрасль активно использует господдержку. Финансирование помогает запускать новые проекты. Узнайте, какие регионы стали лидерами. Откройте подробности о развитии внутреннего туризма.
С начала 2026 года малые и средние предприятия, работающие в туристической сфере, смогли привлечь более 1,5 миллиарда рублей через программы МСП Банка. Эта сумма стала рекордной для отрасли и позволила многим компаниям реализовать масштабные проекты по развитию внутреннего туризма и улучшению инфраструктуры, выяснил Abn.agency.
В текущем году финансовые инструменты МСП Банка стали особенно востребованы среди предпринимателей, занятых в гостиничном бизнесе, сфере пассажирских перевозок, ресторанном деле и сервисах доставки еды. Благодаря внедрению автоматизированных систем рассмотрения заявок, процесс получения поддержки стал значительно быстрее и удобнее для бизнеса.
Наибольший объем средств был направлен в Северо-Западный федеральный округ - 529 миллионов рублей. Приволжский округ получил 349 миллионов, Северо-Кавказский - 306 миллионов, Южный - 299 миллионов, а Сибирский - 22 миллиона рублей. Эти регионы стали лидерами по привлечению инвестиций, что позволило им ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.
Большинство проектов, реализуемых при поддержке МСП Банка и Корпорации МСП, связаны с модернизацией гостиниц, строительством новых объектов размещения, развитием ресторанов и запуском современных сервисов доставки. Также значительная часть средств направляется на поддержку туристических агентств и обновление автопарка для пассажирских перевозок.
В числе компаний, получивших финансирование в 2026 году, оказались санаторий из Томска, туристическая фирма из Санкт-Петербурга, строительная компания из Иркутска, а также сервис доставки еды из Хабаровска. Эти предприятия используют полученные средства для расширения спектра услуг, внедрения новых технологий и повышения комфорта для туристов.
Предприниматели отмечают, что господдержка позволяет им не только реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты, но и оперативно реагировать на сезонный спрос. Благодаря этому внутренний туризм в России получает новый импульс для развития, а регионы становятся более привлекательными для путешественников.
Похожие материалы
-
14.06.2026, 16:42
Федеральные трассы: сколько километров дорог обновят и построят в ближайшие годы
В 2025-2026 годах Росавтодор планирует масштабные работы на федеральных трассах: тысячи километров дорог будут построены, реконструированы и отремонтированы. Какие задачи ставят перед собой дорожники и как это скажется на безопасности и удобстве для автомобилистов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что интенсивность движения уже выросла на треть, а новые технологии меняют подход к содержанию дорог.Читать далее
-
14.06.2026, 15:54
В России готовят ГОСТ для автотуризма: новые правила и требования к маршрутам
В России разрабатывают первый ГОСТ для автомобильного туризма, который может изменить подход к организации автопутешествий. В документе появятся четкие рекомендации для водителей и требования к маршрутам. Почему это важно именно сейчас, какие новшества ждут автолюбителей и что изменится на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.06.2026, 14:32
УАЗ внедряет новые роботы-манипуляторы на заводе: что изменится для производства
Ульяновский автозавод начал использовать современные роботы-манипуляторы для сборки салонов. Это решение может изменить подход к производству и повлиять на качество машин. Почему именно сейчас завод делает ставку на автоматизацию, какие задачи решают инженеры и что это значит для будущих моделей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
14.06.2026, 13:57
Инвентаризация SR Space выявила лишь макеты и технику на миллионы рублей
В компании SR Space продолжается проверка имущества. Найдены только макеты и техника. Кредиторы предъявляют крупные требования. Итоги инвентаризации удивили многих.Читать далее
-
14.06.2026, 13:38
Летний сезон спровоцировал резкий рост продаж автотоваров в России
В начале лета россияне активизировались в подготовке к поездкам. Магазины фиксируют всплеск интереса к автотоварам. В разных городах спрос вырос неодинаково. Эксперты отмечают новые тенденции в покупках.Читать далее
-
14.06.2026, 07:58
Топ-6 автомобилей для дальних поездок: комфорт, тишина и современные технологии
Эксперты выделили шесть моделей, которые способны изменить представление о дальних поездках. В материале - реальные преимущества этих автомобилей, нюансы комфорта и современные технологии, делающие каждую поездку легче и безопаснее.Читать далее
-
14.06.2026, 07:40
Dolce Casa: итальянский стиль и уют в компактном доме на колесах в Тоскане
Dolce Casa - это не просто дом на колесах, а воплощение итальянского уюта и стиля в мини-формате. В условиях растущего интереса к мобильному жилью, проект выделяется продуманной эргономикой и атмосферой настоящего тосканского дома. Почему этот формат становится все более актуальным - в нашем материале.Читать далее
-
13.06.2026, 19:04
Почему круиз на теплоходе «Мустай Карим» вызывает вопросы у опытных туристов
Теплоход «Мустай Карим» позиционируется как современный лидер круизного рынка, но сочетание высокой стоимости и ряда конструктивных особенностей вызывает у многих путешественников неоднозначные эмоции. Разбираемся, что важно знать перед покупкой тура.Читать далее
-
13.06.2026, 18:59
Почему китайские кроссоверы теряют до 30% стоимости за год при трейд-ине
Владельцы новых китайских кроссоверов сталкиваются с неожиданно большими потерями при обмене авто через год. Эксперты объясняют, почему трейд-ин может обернуться минусом до трети стоимости, и на что стоит обратить внимание при покупке таких машин сегодня.Читать далее
-
13.06.2026, 18:50
S-Works Levo 4 X: новая категория e-MTB с карбоном, мощным мотором и ценой $12 000
Специалисты S-Works вывели на рынок уникальный электровелосипед Levo 4 X, который сочетает в себе топовые технологии, карбоновую раму и настраиваемую батарею. Эта модель может изменить представление о возможностях e-MTB и задать новый стандарт для любителей активного отдыха.Читать далее
Похожие материалы
-
14.06.2026, 16:42
Федеральные трассы: сколько километров дорог обновят и построят в ближайшие годы
В 2025-2026 годах Росавтодор планирует масштабные работы на федеральных трассах: тысячи километров дорог будут построены, реконструированы и отремонтированы. Какие задачи ставят перед собой дорожники и как это скажется на безопасности и удобстве для автомобилистов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что интенсивность движения уже выросла на треть, а новые технологии меняют подход к содержанию дорог.Читать далее
-
14.06.2026, 15:54
В России готовят ГОСТ для автотуризма: новые правила и требования к маршрутам
В России разрабатывают первый ГОСТ для автомобильного туризма, который может изменить подход к организации автопутешествий. В документе появятся четкие рекомендации для водителей и требования к маршрутам. Почему это важно именно сейчас, какие новшества ждут автолюбителей и что изменится на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.06.2026, 14:32
УАЗ внедряет новые роботы-манипуляторы на заводе: что изменится для производства
Ульяновский автозавод начал использовать современные роботы-манипуляторы для сборки салонов. Это решение может изменить подход к производству и повлиять на качество машин. Почему именно сейчас завод делает ставку на автоматизацию, какие задачи решают инженеры и что это значит для будущих моделей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
14.06.2026, 13:57
Инвентаризация SR Space выявила лишь макеты и технику на миллионы рублей
В компании SR Space продолжается проверка имущества. Найдены только макеты и техника. Кредиторы предъявляют крупные требования. Итоги инвентаризации удивили многих.Читать далее
-
14.06.2026, 13:38
Летний сезон спровоцировал резкий рост продаж автотоваров в России
В начале лета россияне активизировались в подготовке к поездкам. Магазины фиксируют всплеск интереса к автотоварам. В разных городах спрос вырос неодинаково. Эксперты отмечают новые тенденции в покупках.Читать далее
-
14.06.2026, 07:58
Топ-6 автомобилей для дальних поездок: комфорт, тишина и современные технологии
Эксперты выделили шесть моделей, которые способны изменить представление о дальних поездках. В материале - реальные преимущества этих автомобилей, нюансы комфорта и современные технологии, делающие каждую поездку легче и безопаснее.Читать далее
-
14.06.2026, 07:40
Dolce Casa: итальянский стиль и уют в компактном доме на колесах в Тоскане
Dolce Casa - это не просто дом на колесах, а воплощение итальянского уюта и стиля в мини-формате. В условиях растущего интереса к мобильному жилью, проект выделяется продуманной эргономикой и атмосферой настоящего тосканского дома. Почему этот формат становится все более актуальным - в нашем материале.Читать далее
-
13.06.2026, 19:04
Почему круиз на теплоходе «Мустай Карим» вызывает вопросы у опытных туристов
Теплоход «Мустай Карим» позиционируется как современный лидер круизного рынка, но сочетание высокой стоимости и ряда конструктивных особенностей вызывает у многих путешественников неоднозначные эмоции. Разбираемся, что важно знать перед покупкой тура.Читать далее
-
13.06.2026, 18:59
Почему китайские кроссоверы теряют до 30% стоимости за год при трейд-ине
Владельцы новых китайских кроссоверов сталкиваются с неожиданно большими потерями при обмене авто через год. Эксперты объясняют, почему трейд-ин может обернуться минусом до трети стоимости, и на что стоит обратить внимание при покупке таких машин сегодня.Читать далее
-
13.06.2026, 18:50
S-Works Levo 4 X: новая категория e-MTB с карбоном, мощным мотором и ценой $12 000
Специалисты S-Works вывели на рынок уникальный электровелосипед Levo 4 X, который сочетает в себе топовые технологии, карбоновую раму и настраиваемую батарею. Эта модель может изменить представление о возможностях e-MTB и задать новый стандарт для любителей активного отдыха.Читать далее