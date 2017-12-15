15 декабря 2017, 15:34

Туристы поедут по выделенкам

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе туристическим автобусам массой более 5 тонн и вместимостью более 8 пассажиров разрешат передвигаться по выделенным полосам.
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Выделенные полосы для общественного транспорта в скором времени могут сделать свободными для передвижения ...
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В Минтрансе такое новшество объясняют желанием сделать эти города еще более привлекательными для туристов. При этом власти вышеперечисленных мегаполисов теперь самостоятельно будут решать, какой транспорт пускать на выделенные полосы. Соответствующий изменения уже внесены в закон «О безопасности дорожного движения», который был одобрен Госдумой.

Ранее сообщалось, что выделенные полосы для общественного транспорта в скором времени могут сделать свободными для передвижения легковых автомобилей. Правда, снятие запрета в случае одобрения будет действовать в определенные часы.

Так, Национальный автомобильный союз выступил с предложением снять ограничение для движения в вечернее и ночное время. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву. Как поясняют авторы инициативы, с 21:00 до 06:00 часов плотность движения маршрутных транспортных средств на выделенных полосах снижается, а количество пассажиров становится минимальным. При этом другие полосы по-прежнему могут быть загружены.

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Туристы поедут по выделенкам
{{material_118996}} В Минтрансе такое новшество объясняют желанием сделать эти города еще более привлекательными для туристов. При этом власти вышеперечисленных мегаполисов теперь самостоятельно будут решать, какой транспорт пускать на выделенные полосы. Соответствующий изменения уже внесены в закон «О безопасности дорожного движения», который был одобрен Госдумой. Ранее сообщалось, что выделенные полосы для общественного транспорта в скором времени могут сделать свободными для передвижения легковых автомобилей. Правда, снятие запрета в случае одобрения будет действовать в определенные часы.Так, Национальный автомобильный союз выступил с предложением снять ограничение для движения в вечернее и ночное время. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву. Как поясняют авторы инициативы, с 21:00 до 06:00 часов плотность движения маршрутных транспортных средств на выделенных полосах снижается, а количество пассажиров становится минимальным. При этом другие полосы по-прежнему могут быть загружены.
2017-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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