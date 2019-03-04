Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших. Неплохо выступил представитель 110km.ru
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Погода первых дней марта на олимпийских склонах испытывала на прочность участников соревнований. В ночь на субботу из-за мощнейшего снегопада, сильного ветра и метели даже пришлось перенести запланированный на 2 марта супергигант женского Кубка мира.
За профессионалов отдувались любители. И трасса была попроще, и скорости поменьше, поэтому, даже несмотря на густой туман и мокрый снег, заезды все же состоялись. Пожалуй, наиболее острая борьба разгорелась в группе самых молодых любителей. Но и «старики» (40+) «дали жару». Поэтому 4 место корреспондента 110km.ru – относительно неплохой результат, хотя и опечалил самого участника.
От этапа к этапу
Программу соревнований Audi quattro Winter Cup открыл московский этап, который прошел 3 февраля 2019 года на специально возведенном спуске на территории комплекса «Воробьевы горы». В чемпионате по скоростному спуску в Москве приняли участие 165 спортсменов-любителей. Также отборочные турниры прошли в Санкт-Петербурге («Охта-Парк») и Миассе («Солнечная долина»).
В общем и целом в соревнованиях приняли участие более 600 человек. Отборочные и финальный заезд в Сочи посетили звездные гости – друзья марки: Елена Крыгина, Уиллиам Ламберти, Анастасия Татулова, Маргарита Пушкина и Ксения Собчак, которая, собственно говоря, и вручала победителям в Сочи медали и призы.
Куда же без новинки – Q8?
Помимо спортивной программы участники мероприятия имели возможность оценить самую яркую новинку – Audi Q8, ту самую, тест-драйв которой на портале 110km.ru был опубликован совсем недавно.
Повторяться не станем, лишь заявим, что вот-вот объявлен старт приема заказов на новую дизельную модификацию полноразмерного купе-кроссовера. Речь идет о моторе 3.0 TDI с системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента.
Производительный дизель развивает мощность 249 л. с. и 600 Нм крутящего момента, обеспечивая роскошную динамику. На преодоление отметки 100 км/ч требуется всего 7 секунд, а «максималка» ограничена 225 км/ч.
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