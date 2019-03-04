4 марта 2019, 20:51

Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших. Неплохо выступил представитель 110km.ru

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На Красной Поляне прошел финал чемпионата по горнолыжным видам спорта Audi quattro Winter Cup. За главный приз – 6 поездок на турнир Audi NINES 2019 в Австрии - боролись спортсмены-любители со всей России, включая представителя портала 110km.ru.
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Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru

Погода первых дней марта на олимпийских склонах испытывала на прочность участников соревнований. В ночь на субботу из-за мощнейшего снегопада, сильного ветра и метели даже пришлось перенести запланированный на 2 марта супергигант женского Кубка мира.

За профессионалов отдувались любители. И трасса была попроще, и скорости поменьше, поэтому, даже несмотря на густой туман и мокрый снег, заезды все же состоялись. Пожалуй, наиболее острая борьба разгорелась в группе самых молодых любителей. Но и «старики» (40+) «дали жару». Поэтому 4 место корреспондента 110km.ru – относительно неплохой результат, хотя и опечалил самого участника.

От этапа к этапу

Программу соревнований Audi quattro Winter Cup открыл московский этап, который прошел 3 февраля 2019 года на специально возведенном спуске на территории комплекса «Воробьевы горы». В чемпионате по скоростному спуску в Москве приняли участие 165 спортсменов-любителей. Также отборочные турниры прошли в Санкт-Петербурге («Охта-Парк») и Миассе («Солнечная долина»).

В общем и целом в соревнованиях приняли участие более 600 человек. Отборочные и финальный заезд в Сочи посетили звездные гости – друзья марки: Елена Крыгина, Уиллиам Ламберти, Анастасия Татулова, Маргарита Пушкина и Ксения Собчак, которая, собственно говоря, и вручала победителям в Сочи медали и призы. 

Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших Неплохо выступил представитель 110km ru
Бренд Audi в мире горных лыж не новичок. Компания более 8 лет Audi выступает партнером Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS и уже более 20 лет поддерживает лыжные ассоциации и национальные лыжные команды многих стран мира.

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Куда же без новинки – Q8?

Помимо спортивной программы участники мероприятия имели возможность оценить самую яркую новинку – Audi Q8, ту самую, тест-драйв которой на портале 110km.ru был опубликован совсем недавно. 

Повторяться не станем, лишь заявим, что вот-вот объявлен старт приема заказов на новую дизельную модификацию полноразмерного купе-кроссовера. Речь идет о моторе 3.0 TDI с системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента.

Производительный дизель развивает мощность 249 л. с. и 600 Нм крутящего момента, обеспечивая роскошную динамику. На преодоление отметки 100 км/ч требуется всего 7 секунд, а «максималка» ограничена 225 км/ч.


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Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
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Audi quattro Winter Cup 2019 определил сильнейших. Неплохо выступил представитель 110km.ru
Погода первых дней марта на олимпийских склонах испытывала на прочность участников соревнований. В ночь на субботу из-за мощнейшего снегопада, сильного ветра и метели даже пришлось перенести запланированный на 2 марта супергигант женского Кубка мира. За профессионалов отдувались любители. И трасса была попроще, и скорости поменьше, поэтому, даже несмотря на густой туман и мокрый снег, заезды все же состоялись. Пожалуй, наиболее острая борьба разгорелась в группе самых молодых любителей. Но и «старики» (40+) «дали жару». Поэтому 4 место корреспондента 110km.ru – относительно неплохой результат, хотя и опечалил самого участника.От этапа к этапу Программу соревнований Audi quattro Winter Cup открыл московский этап, который прошел 3 февраля 2019 года на специально возведенном спуске на территории комплекса «Воробьевы горы». В чемпионате по скоростному спуску в Москве приняли участие 165 спортсменов-любителей. Также отборочные турниры прошли в Санкт-Петербурге («Охта-Парк») и Миассе («Солнечная долина»). В общем и целом в соревнованиях приняли участие более 600 человек. Отборочные и финальный заезд в Сочи посетили звездные гости – друзья марки: Елена Крыгина, Уиллиам Ламберти, Анастасия Татулова, Маргарита Пушкина и Ксения Собчак, которая, собственно говоря, и вручала победителям в Сочи медали и призы.  {{gallery_1428}} Бренд Audi в мире горных лыж не новичок. Компания более 8 лет Audi выступает партнером Чемпионата мира по горнолыжному спорту FIS и уже более 20 лет поддерживает лыжные ассоциации и национальные лыжные команды многих стран мира. {{material_125749}} В России компания  уже третий год организует любительский турнир Audi quattro Winter Cup. Принять участие в нем могут как владельцы автомобилей премиальных брендов, так и представители прессы.   Куда же без новинки – Q8? Помимо спортивной программы участники мероприятия имели возможность оценить самую яркую новинку – Audi Q8, ту самую, тест-драйв которой на портале 110km.ru был опубликован совсем недавно.  Повторяться не станем, лишь заявим, что вот-вот объявлен старт приема заказов на новую дизельную модификацию полноразмерного купе-кроссовера. Речь идет о моторе 3.0 TDI с системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента.Производительный дизель развивает мощность 249 л. с. и 600 Нм крутящего момента, обеспечивая роскошную динамику. На преодоление отметки 100 км/ч требуется всего 7 секунд, а «максималка» ограничена 225 км/ч.
2019-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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