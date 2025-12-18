Легендарный багги возвращается — теперь с новым характером и технологиями

18 декабря 2025, 19:24
Tuthill-Manx LFG: британцы создали современный багги с центральным мотором и полным приводом
Tuthill-Manx LFG: британцы создали современный багги с центральным мотором и полным приводом
Tuthill из Великобритании удивили автолюбителей новым взглядом на культовый багги. Инженеры вдохновились классикой 60-х и создали нечто особенное. Современные технологии и оригинальный подход сделали проект уникальным. Узнайте, чем удивляет этот автомобиль и почему о нем говорят все.
Британская компания Tuthill, известная своими гоночными проектами на базе Porsche, неожиданно сменила направление. Она представила собственную интерпретацию культового багги Meyers Manx, легендарного автомобиля для пляжей и бездорожья. Этот проект стал истинным воплощением удовольствия от вождения, а его создатели явно не ограничивались стандартными решениями, вложив в машину весь свой опыт.
История оригинального багги уходит корнями в 1960-е годы. Тогда калифорнийский мастер по лодкам и заядлый серфер Брюс Мейерс решил построить невероятно лёгкий автомобиль на основе простого шасси Volkswagen Beetle. Его гениально простая идея — минималистичный открытый кузов на проверенной «народной» технической базе — мгновенно завоевала сердца любителей пляжных гонок и приключений, став символом свободы и чистого драйва.
Спустя десятилетия инженеры Tuthill решили вдохнуть новую жизнь в этот культовый образ. Они привнесли в классическую форму современные технологии, материалы и свежий взгляд на дизайн. Их версия Manx — это не просто реплика, а переосмысление: более мощная, точная в управлении и безупречно собранная, но при этом столь же непосредственная и очаровательная, как и её исторический предшественник. Это мост между беззаботным духом шестидесятых и инженерным совершенством современности.
Похожие материалы Фольксваген, Порше
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:12
Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag
Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 19:37
Toyota Tacoma N400 с карбоновым капотом: новый взгляд на аксессуары и стиль
Toyota Tacoma N400 продолжает удерживать позиции среди лидеров продаж в США. В 2025 году модель удивляет новым карбоновым капотом. Владельцы могут комбинировать аксессуары и создавать уникальный стиль. Ожидаются новые решения для персонализации пикапа.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Порше
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:12
Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag
Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 19:37
Toyota Tacoma N400 с карбоновым капотом: новый взгляд на аксессуары и стиль
Toyota Tacoma N400 продолжает удерживать позиции среди лидеров продаж в США. В 2025 году модель удивляет новым карбоновым капотом. Владельцы могут комбинировать аксессуары и создавать уникальный стиль. Ожидаются новые решения для персонализации пикапа.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве