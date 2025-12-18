Легендарный багги возвращается — теперь с новым характером и технологиями

Tuthill-Manx LFG: британцы создали современный багги с центральным мотором и полным приводом

Tuthill из Великобритании удивили автолюбителей новым взглядом на культовый багги. Инженеры вдохновились классикой 60-х и создали нечто особенное. Современные технологии и оригинальный подход сделали проект уникальным. Узнайте, чем удивляет этот автомобиль и почему о нем говорят все.

Tuthill из Великобритании удивили автолюбителей новым взглядом на культовый багги. Инженеры вдохновились классикой 60-х и создали нечто особенное. Современные технологии и оригинальный подход сделали проект уникальным. Узнайте, чем удивляет этот автомобиль и почему о нем говорят все.

Британская компания Tuthill, известная своими гоночными проектами на базе Porsche, неожиданно сменила направление. Она представила собственную интерпретацию культового багги Meyers Manx, легендарного автомобиля для пляжей и бездорожья. Этот проект стал истинным воплощением удовольствия от вождения, а его создатели явно не ограничивались стандартными решениями, вложив в машину весь свой опыт.

История оригинального багги уходит корнями в 1960-е годы. Тогда калифорнийский мастер по лодкам и заядлый серфер Брюс Мейерс решил построить невероятно лёгкий автомобиль на основе простого шасси Volkswagen Beetle. Его гениально простая идея — минималистичный открытый кузов на проверенной «народной» технической базе — мгновенно завоевала сердца любителей пляжных гонок и приключений, став символом свободы и чистого драйва.

Спустя десятилетия инженеры Tuthill решили вдохнуть новую жизнь в этот культовый образ. Они привнесли в классическую форму современные технологии, материалы и свежий взгляд на дизайн. Их версия Manx — это не просто реплика, а переосмысление: более мощная, точная в управлении и безупречно собранная, но при этом столь же непосредственная и очаровательная, как и её исторический предшественник. Это мост между беззаботным духом шестидесятых и инженерным совершенством современности.