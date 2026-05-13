Автор: Дмитрий Новиков

13 мая 2026, 11:39

Тверьстроймаш представил три новых трала с откидным гусаком для перевозки техники

Три модели тралов Тверьстроймаш теперь доступны с разной грузоподъемностью

Компания «Тверьстроймаш» выпустила сразу три обновленные модели тралов с откидным гусаком, рассчитанные на перевозку строительной техники и оборудования. Новинки отличаются низкой погрузочной высотой и высокой маневренностью, что особенно актуально для современных задач на стройплощадках.

Компания «Тверьстроймаш» расширила свой модельный ряд, представив сразу три новых трала с откидным гусаком, предназначенных для перевозки строительной техники и различного оборудования. В серию вошли модели FE40, FE50 и FE70, рассчитанные на 40, 50 и 70 тонн соответственно. Эти машины ориентированы на профессиональных перевозчиков, которым важно сочетание надежности, удобства эксплуатации и современных технических решений.

Главной особенностью новых тралов стала минимальная высота погрузки, что позволяет заезжать технике на платформу непосредственно с земли. Это значительно упрощает процесс загрузки и выгрузки, снижая риски повреждения техники и экономя время на стройплощадке. Кроме того, инженеры «Тверьстроймаш» уделили особое внимание маневренности: небольшие углы разворота и оптимизированная конструкция обеспечивают легкость управления даже в стесненных условиях.

Каждая из представленных моделей отличается не только грузоподъемностью, но и рядом технических нюансов. Например, FE40 подойдет для перевозки среднегабаритной техники, тогда как FE70 рассчитан на самые тяжелые и крупные машины. Все тралы оснащены современными системами крепления и дополнительными опциями, которые повышают безопасность транспортировки. По данным Комтранс, спрос на подобные решения в последние годы стабильно растет, что связано с увеличением объемов строительства и обновлением парка спецтехники.

В условиях, когда на рынке ощущается нехватка качественных платформ для перевозки тяжелой техники, появление новых моделей от «Тверьстроймаш» может стать заметным событием для отрасли. Производитель делает ставку на долговечность и простоту обслуживания, что особенно важно для компаний, работающих в интенсивном режиме. Отдельно стоит отметить, что все три модели прошли необходимые испытания и уже доступны для заказа.

Если Вы не знали, «Тверьстроймаш» - один из ведущих российских производителей прицепной техники, специализирующийся на выпуске тралов, полуприцепов и платформ для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Компания работает на рынке более 30 лет и известна своими инновационными решениями в области транспортировки спецтехники. Продукция бренда широко используется как в строительстве, так и в энергетике, дорожном хозяйстве и других отраслях.

