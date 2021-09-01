«Твой джип – твои правила»: крымчанам не понравилось, как Jeep Wrangler припарковался на крыльце здания
Не важно – жилое оно или нет, пишут крымчане, так делать нельзя! Таков главный лейтмотив комментариев к фотографии. Давайте послушаем недовольных жителей полуострова.
«Типа сделал так, потому что может. А мы на своих «пузотерках» боимся перед каждым бордюром», - считает Артем Кущ. «Уровень интеллекта зашкаливает», - вторит ему Виктор Сафрончук. «Еще один дурик», - смеется Дима Крылов. «Полное отсутствие ума», - полагает Виктор Албанцев.
Подобных комментариев подавляющее большинство. Но нельзя не отметить, что нашлись голоса, оправдывающие владельца внедорожника с московскими номерами.
Анна Колосова: «Ну и что? Стоит себе, никому не мешает. Людям спокойно не живется, фоткают всякую ерунду и вываливают». Кирилл Ветров: «Он кому-то мешает? Мамке с коляской проехать? Чего прицепились, нормально припарковался». Дмитрий Соснов: «И для коляски он проход оставил»... Максим Максимов: «Твой джип - твои правила».
А вы, уважаемые читатели, как полагаете: такая парковка имеет место быть или все же следует чтить требования Правил дорожного движения?
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