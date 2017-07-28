28 июля 2017, 15:25

TVR анонсирует выпуск нового спорткара

Британская марка TVR, недавно вернувшаяся на рынок после нескольких лет забвения, опубликовала очередной тизер. На изображении показан силуэт новой модели и ее техническое оснащение.
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Производитель обещает выпустить спорткар с высоким соотношением мощности и массы, что позволит ему ярко дебютировать на рынке спортивных автомобилей. Ожидается, что модели удастся конкурировать даже с известным Porsche 911. Судя по тизеру, на котором изображен 5-литровый двигатель V8 от Cosworth, новинка будет обладать достойными характеристиками. По предварительным данным, модель получит имя предшественника TVR Griffith.

Инженеры бренда говорят о соотношении мощности к массе в пропорции 400 л.с. на одну тонну. Так, силовая отдача составит не менее 480 л.с. Пару «мотору» составит механическая коробка передач. При таких показателях максимальная скорость будет более 320 км/ч.

Габариты модели соответствуют сегменту «заряженных» моделей. Длина - 4300 мм, высота - 1271 мм, что на 228 миллиметров короче и 13 миллиметров ниже Porsche 911 GTS. Кроме того, авто от TVR будет на 300 кг легче основного конкурента - всего 1200 кг.

В планы компании входит выпуск «спорткара на каждый день», кабриолета и нескольких версий автомобилей для профессиональных гонок. Премьера ожидается на фестивале Goodwood Revival в сентябре этого года. Стоимость новинки стартует от 100 000 долларов. Большая часть выпуска уже закреплена за будущими покупателями.

Комплектации и технические характеристики

TVR Griffith 5.0
Год выпуска, с1993
Год выпуска, по2000
КузовКабриолет
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателяРаспределенный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин340
Объем двигателя4997
Тип трансмисииМКПП
ПриводЗадний
ТопливоБензин АИ-95
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Отзывы по теме
Покупка и эксплуатация автомобилей Лифан
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VolodyEI
Средний кроссовер
Кстати а это у тебя бензин? Жрет наверное как не в себя, машина большая, под 20 литров наверное расход.
ВикторФаз
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Самый красивый Лифан. Что касается недочетов, то это все пустяки
Костик
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TVR анонсирует выпуск нового спорткара
{{material_119532}}Производитель обещает выпустить спорткар с высоким соотношением мощности и массы, что позволит ему ярко дебютировать на рынке спортивных автомобилей. Ожидается, что модели удастся конкурировать даже с известным Porsche 911. Судя по тизеру, на котором изображен 5-литровый двигатель V8 от Cosworth, новинка будет обладать достойными характеристиками. По предварительным данным, модель получит имя предшественника TVR Griffith.Инженеры бренда говорят о соотношении мощности к массе в пропорции 400 л.с. на одну тонну. Так, силовая отдача составит не менее 480 л.с. Пару «мотору» составит механическая коробка передач. При таких показателях максимальная скорость будет более 320 км/ч.Габариты модели соответствуют сегменту «заряженных» моделей. Длина - 4300 мм, высота - 1271 мм, что на 228 миллиметров короче и 13 миллиметров ниже Porsche 911 GTS. Кроме того, авто от TVR будет на 300 кг легче основного конкурента - всего 1200 кг.В планы компании входит выпуск «спорткара на каждый день», кабриолета и нескольких версий автомобилей для профессиональных гонок. Премьера ожидается на фестивале Goodwood Revival в сентябре этого года. Стоимость новинки стартует от 100 000 долларов. Большая часть выпуска уже закреплена за будущими покупателями.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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