TVR анонсирует выпуск нового спорткара
Инженеры бренда говорят о соотношении мощности к массе в пропорции 400 л.с. на одну тонну. Так, силовая отдача составит не менее 480 л.с. Пару «мотору» составит механическая коробка передач. При таких показателях максимальная скорость будет более 320 км/ч.
Габариты модели соответствуют сегменту «заряженных» моделей. Длина - 4300 мм, высота - 1271 мм, что на 228 миллиметров короче и 13 миллиметров ниже Porsche 911 GTS. Кроме того, авто от TVR будет на 300 кг легче основного конкурента - всего 1200 кг.
В планы компании входит выпуск «спорткара на каждый день», кабриолета и нескольких версий автомобилей для профессиональных гонок. Премьера ожидается на фестивале Goodwood Revival в сентябре этого года. Стоимость новинки стартует от 100 000 долларов. Большая часть выпуска уже закреплена за будущими покупателями.
Комплектации и технические характеристики
|TVR Griffith 5.0
|Год выпуска, с
|1993
|Год выпуска, по
|2000
|Кузов
|Кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|Распределенный впрыск
|Мощность, л.с./ об/мин
|340
|Объем двигателя
|4997
|Тип трансмисии
|МКПП
|Привод
|Задний
|Топливо
|Бензин АИ-95
|Все характеристики
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