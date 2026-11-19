Подвеска сыпется в 24 раза чаще нормы: какой хваленый кроссовер стал худшим в Германии

По итогам 9,7 млн проверок TÜV-2027 в Германии 20,9% авто не прошли техосмотр. Какие модели Mazda и VW признаны лучшими и почему в антирейтинге оказались Tesla?

По итогам 9,7 млн проверок TÜV-2027 в Германии 20,9% авто не прошли техосмотр. Какие модели Mazda и VW признаны лучшими и почему в антирейтинге оказались Tesla?

У Tesla Model Y доля машин с серьезными неисправностями достигла 18,5% в возрастной группе 2-3 года. Это худший показатель среди 109 моделей этой категории, на 1,2 процентного пункта выше прошлогоднего.

В общем Hauptuntersuchung не прошли 20,9% автомобилей: у них обнаружили «значительные» или «опасные» дефекты. По данным TÜV-Verbands, снижение год к году составило лишь 0,6 процентного пункта. На машины с незначительными неисправностями пришлось 12,4%, без замечаний - 66,7%. Эти результаты приведены в отчете TÜV-2027, основанного примерно на 9,7 млн проверок, проведенных в Германии с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го. В исследовании сопоставили 200 моделей по возрастным группам.

Электрокары показали большой разброс

Для TÜV-Report 2027 проанализировали около 9,7 млн проверок, проведенных с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го. В выборку вошли 200 моделей, в том числе 26 электромобилей. Среди 109 машин возрастом 2-3 года было 26 электромобилей, а четыре попали в первую десятку рейтинга.

Лучший результат среди электрокаров показал Mazda MX-30: 3,0% дефектов и третье место в общем зачете. Audi Q8 e-tron занял пятое место с 3,2%, Mini Cooper SE - шестое с 3,3%, Mercedes EQA - восьмое с 3,5%. Второй год подряд общий титул достался модели Mazda. Победителем TÜV-Report 2027 стала Mazda CX-60.

Внизу рейтинга этой возрастной группы оказались только электромобили. Tesla Model 3 с результатом 12,5% занял 107-е место, MG4 с 16,0% - 108-е. Это первый автомобиль китайского производителя в отчете. У MG4 часто отмечали дефекты тормозных дисков. В одном из разборов результатов для этой модели доля таких дефектов указана на уровне 10,3%.

Худший результат за отчетный период показал Tesla Model Y. Доля дефектов у модели стала максимальной для этого возраста со времени TÜV-Report 2015. Среди наиболее частых замечаний были неисправности подвески и оси: изношенные опорные и направляющие шарниры фиксировали примерно в 24 раза чаще среднего для автомобилей того же возраста. Отмечались и неисправности переднего освещения. Для тормозных дисков Model Y приводится показатель 3,4%. Средний пробег проверенных Model Y составлял около 58 тыс. км.

У электрокаров часто выявляют проблемы с тормозной системой. Неисправности подвески и освещения также встречаются регулярно. Среди возможных причин TÜV называет более редкое использование механических тормозов из-за рекуперации и большую массу. Разница между моделями указывает и на значение конструкции с долговечностью деталей.

Hauptuntersuchung - обязательная периодическая проверка технического состояния автомобилей в Германии. TÜV-Report отражает неисправности, выявленные при осмотрах машин на дорогах, а не результаты лабораторных испытаний. На показатели моделей влияют пробег и условия эксплуатации, а также состояние отдельных узлов.

Европейские правила выбросов и положение машин с ДВС разбирались в материале о послаблениях для ДВС. TÜV-Report оценивает другой практический вопрос: техническое состояние автомобилей, уже проходящих проверку.

Возраст автопарка отражается на результатах

В начале 2026 года в Германии было зарегистрировано около 49,5 млн легковых автомобилей, средний возраст парка достиг 10,9 года. В 2015-м он составлял 9 лет, а теперь каждому четвертому автомобилю не менее 15 лет. Руководитель TÜV-Verbands Dr. Joachim Bühler связывает долгий срок эксплуатации машин с дополнительными требованиями к поддержанию их технической безопасности.

С возрастом неисправности встречаются чаще: серьезные дефекты выявили у 10,2% машин возрастом 4-5 лет и у 21,9% автомобилей в группе 10-11 лет. Среди 20-21-летних проверку не прошли 38,7%. В старых машинах чаще страдают элементы освещения, подвеска и привод.

В отдельных возрастных категориях лидируют Mazda CX-60 среди машин 2-3 лет, Audi Q8 e-tron в группе 4-5 лет и VW T-Roc среди автомобилей 6-7 лет. VW T-Roc возглавил и категорию 8-9 лет. В группе 10-11 лет первое место разделили Mercedes GLA и VW Golf Sportsvan, а среди машин 12-13 лет - Mercedes GLE/ML.

В конце списка по возрастным категориям оказались Tesla Model Y среди машин 2-3 лет, BMW 1er/2er в группе 4-5 лет и Tesla Model 3 среди автомобилей 6-7 лет. У машин 8-9 лет худший результат у Dacia Duster, в категории 10-11 лет - у Dacia Sandero, а среди автомобилей 12-13 лет - у Nissan Qashqai. Доля дефектов у этих моделей составила соответственно 18,5%, 21,8%, 27,9%, 28,3%, 32,2% и 35,5%.

Долгий период пандемии и локдаунов сопровождался более внимательным уходом за автомобилями. После этого показатели вернулись к прежнему уровню и почти не улучшаются. По долгосрочному качеству марок Mercedes опередил Toyota и Audi, как и годом ранее.

ТЮВ-ассоциация требует модернизировать Hauptuntersuchung. В программу предлагают глубже включить проверку водительских ассистентов, программного обеспечения и данных автомобиля. Для электрокаров предлагают тщательнее оценивать высоковольтную систему и состояние тяговой батареи.