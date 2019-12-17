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17 декабря 2019, 18:55

Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны

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Фото: MAN
Главная новогодняя елка России 2020 заняла свое место на Соборной площади Кремля. Тягач MAN TGX доставил 27-метровую красавицу в столицу из Бородинского лесничества Московской области.
Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны

Фото: MAN

Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны

Фото: MAN

Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны

Фото: MAN

Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны

Фото: MAN

Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны

Фото: РИА Новости

Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны
Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны
Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны
Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны
Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны
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Сегодня ночью в Кремле прошла спецоперация. На Соборной площади появилась главная новогодняя елка России. ...
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По многолетней доброй традиции накануне Нового года мощный тягач MAN доставляет из леса на Соборную площадь Кремля главную елку России. Негабаритный груз бережно везут в специальном ярко украшенном полуприцепе. В этот раз подходящая ель нашлась в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Подмосковья. Дерево, которому без малого 90 лет, отбирали из нескольких «претендентов» не один месяц. Его высота составляет 27 метров, размах ветвей у основания достигает 6 метров, а толщина ствола – 60 сантиметров. 

По сложившейся традиции водитель тягача MAN TGX 33.540 6x4 BLS был одет в костюм Деда Мороза. Мощный автопоезд общей длиной 40 метров в сопровождении нескольких полицейских машин бережно доставил лесную красавицу, преодолев 150 километров по подмосковным дорогам. Погода нынешнего декабря неустойчива, водители постоянно слышат предупреждения о возможном гололеде. В таких условиях современная электроника внимательно следит за тем, чтобы автопоезд прошел свой маршрут без лишних затруднений. Все тягачи компании MAN оснащены необходимыми современными системами безопасности и помощи водителю: адаптивным круиз-контролем, антиблокировочной системой, антипробуксовочной системой ASR и системой поддержания курсовой устойчивости ESP. 

Для проезда внутрь Третьего транспортного кольца новогоднему автопоезду выдали специальный пропуск. Автомобиль, несмотря на свои внушительные габариты, великолепно управляется и способен уверенно маневрировать в центре большого города. Участие в подготовке новогоднего праздника в Кремле – это достойное признание для тягачей MAN за их верный труд на непростых российских дорогах. 

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Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны
{{material_125330}}По многолетней доброй традиции накануне Нового года мощный тягач MAN доставляет из леса на Соборную площадь Кремля главную елку России. Негабаритный груз бережно везут в специальном ярко украшенном полуприцепе. В этот раз подходящая ель нашлась в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Подмосковья. Дерево, которому без малого 90 лет, отбирали из нескольких «претендентов» не один месяц. Его высота составляет 27 метров, размах ветвей у основания достигает 6 метров, а толщина ствола – 60 сантиметров. По сложившейся традиции водитель тягача MAN TGX 33.540 6x4 BLS был одет в костюм Деда Мороза. Мощный автопоезд общей длиной 40 метров в сопровождении нескольких полицейских машин бережно доставил лесную красавицу, преодолев 150 километров по подмосковным дорогам. Погода нынешнего декабря неустойчива, водители постоянно слышат предупреждения о возможном гололеде. В таких условиях современная электроника внимательно следит за тем, чтобы автопоезд прошел свой маршрут без лишних затруднений. Все тягачи компании MAN оснащены необходимыми современными системами безопасности и помощи водителю: адаптивным круиз-контролем, антиблокировочной системой, антипробуксовочной системой ASR и системой поддержания курсовой устойчивости ESP. Для проезда внутрь Третьего транспортного кольца новогоднему автопоезду выдали специальный пропуск. Автомобиль, несмотря на свои внушительные габариты, великолепно управляется и способен уверенно маневрировать в центре большого города. Участие в подготовке новогоднего праздника в Кремле – это достойное признание для тягачей MAN за их верный труд на непростых российских дорогах. 
2019-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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