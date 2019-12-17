17 декабря 2019, 18:55
Тягач MAN доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны
- 105
- 0
Фото: MAN
Главная новогодняя елка России 2020 заняла свое место на Соборной площади Кремля. Тягач MAN TGX доставил 27-метровую красавицу в столицу из Бородинского лесничества Московской области.
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: MAN
Фото: РИА Новости
Ранее мы писали
Сегодня ночью в Кремле прошла спецоперация. На Соборной площади появилась главная новогодняя елка России. ...Читать далее
По сложившейся традиции водитель тягача MAN TGX 33.540 6x4 BLS был одет в костюм Деда Мороза. Мощный автопоезд общей длиной 40 метров в сопровождении нескольких полицейских машин бережно доставил лесную красавицу, преодолев 150 километров по подмосковным дорогам. Погода нынешнего декабря неустойчива, водители постоянно слышат предупреждения о возможном гололеде. В таких условиях современная электроника внимательно следит за тем, чтобы автопоезд прошел свой маршрут без лишних затруднений. Все тягачи компании MAN оснащены необходимыми современными системами безопасности и помощи водителю: адаптивным круиз-контролем, антиблокировочной системой, антипробуксовочной системой ASR и системой поддержания курсовой устойчивости ESP.
Для проезда внутрь Третьего транспортного кольца новогоднему автопоезду выдали специальный пропуск. Автомобиль, несмотря на свои внушительные габариты, великолепно управляется и способен уверенно маневрировать в центре большого города. Участие в подготовке новогоднего праздника в Кремле – это достойное признание для тягачей MAN за их верный труд на непростых российских дорогах.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Айдар, проверь форсунки, , может и они создать вибрацию.проверено и исправлено.
хотелось почитать отзывы по MAN 12.224
как откинуть кабину
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве