Яндекс Маркет усиливает логистику — новые тягачи Валдай 45 уже на маршрутах

22 декабря 2025, 07:05
Тягачи Валдай 45 начали перевозить грузы для Яндекс Маркета
Тягачи Валдай 45 начали перевозить грузы для Яндекс Маркета
Валдай 45 выходит на новые маршруты. Яндекс Маркет расширяет автопарк для доставки. Какие возможности открывает техника? Почему выбрали именно эти тягачи? Подробности о новинке и ее особенностях - в нашем материале.
Десять современных тягачей «Валдай 45» пополнили автопарк сервиса «Яндекс Маркет». Как сообщает пресс-служба компании «Современные транспортные технологии», эти машины будут использоваться для перевозки грузов между крупными логистическими центрами и складами маркетплейса. Новое поступление техники призвано повысить эффективность доставки и ускорить перемещение товаров по федеральным и региональным маршрутам.
Тягачи «Валдай 45» рассчитаны на работу с автопоездами полной массой до 45 тонн. Это позволяет им справляться с большими объемами грузов, что особенно важно для масштабных логистических операций. Машины оборудованы двумя топливными баками, суммарная емкость которых составляет 840 литров. Такой запас топлива обеспечивает автономность до 3000 километров без необходимости заправки, что значительно расширяет географию перевозок и снижает время простоя.
Внутри кабины водителя ждет повышенный уровень комфорта. Здесь установлено кресло с множеством регулировок, два спальных места, холодильник, современная климатическая система и автономный отопитель. Для работы в сложных погодных условиях предусмотрены подогрев топливозаборника, магистрали и фильтра грубой очистки топлива, а также предпусковой подогрев впускного коллектора. Все это делает «Валдай 45» подходящим выбором для дальних рейсов и круглогодичной эксплуатации.
По информации «Движка», новая техника уже вышла на маршруты и начала выполнять задачи по доставке между логистическими узлами. Использование стандартных полуприцепов-трейлеров позволяет интегрировать тягачи в существующую инфраструктуру без дополнительных затрат на переоборудование. Это решение должно ускорить обработку заказов и повысить надежность логистических цепочек.
Появление «Валдай 45» в автопарке «Яндекс Маркета» свидетельствует о стремлении компании к обновлению и модернизации транспортных средств. Такой шаг может стать примером для других крупных игроков рынка, которые также заинтересованы в повышении эффективности доставки и снижении издержек. В ближайшее время можно ожидать расширения парка подобной техники и на других направлениях.
