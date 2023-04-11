Тяжелые электромобили могут обрушить старые гаражи

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Современные электромобили очень тяжелые. Отчасти это связано с тяговыми батареями, необходимыми для обеспечения приличной дальности хода, а отчасти c увеличением габаритов, характерным для всех современных автомобилей. Власти Великобритании обеспокоены тем, что старые гаражи могут рухнуть под растущей нагрузкой.

Как сообщает The Telegraph, многие многоэтажные паркинги по всей Великобритании были построены в 60-70-х годах прошлого века, когда автомобили были намного легче, чем сегодня. С тех пор многие из этих паркингов пострадали от небрежной эксплуатации. Эксперты обеспокоены, что современные более тяжелые электромобили могут привести эти изношенные конструкции к разрушению.

Фото: Getty Images

Британская ассоциация паркингов (BPA) готовится выпустить новые методические указания для владельцев паркингов. Операторы должны знать вес электромобилей, адекватно оценивать возможную нагрузку и при необходимости вводить весовые ограничения. Вновь возводимые паркинги должны проектироваться из расчета допустимой нагрузки в 3 килоньютона на квадратный метр по сравнению с 2,5 килоньютонами ранее (+20%).

Электромобили могут быть значительно тяжелее, чем их «одноклассники» с ДВС. Например, BMW 5-Series весит 1,6 – 2,0 тонны, Tesla Model S может весить 2,3 тонны, а новый электрический внедорожник GMC Hummer EV весит ужасающие 4,1 тонны. Между тем, еще в 1960-х годах, когда были построены многие многоуровневые паркинги в Великобритании, средний автомобиль весил менее 1,4 тонны.

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