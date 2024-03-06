Тяжелый трактор раздавил ютубера во время съемок очередного видео

Ранее мы писали Шагающие экскаваторы-пауки выглядят удивительно и жутко: видео Работа тяжелой строительной техники всегда притягивает внимание и детей, и взрослых. За манипуляциями экскаватора ... Читать далее

Роковая авария произошла на берегу реки в районе Панипат штата Харьяна. Ютуб-каскадер погиб под собственным трактором во время съемок очередного видео для 1,5 миллионов подписчиков канала HR-PB Tractors. Дешвал был младшим из четырех детей, а его отец был фермером. У него самого остались жена и двое детей. В сети появилось видео, запечатлевшее последние мгновения его жизни. Оно набрало более 25 млн просмотров.

Дешвал, как обычно, поставил трактор на дыбы. Когда передние колеса тяжелой машины поднялись вертикально вверх, задние колеса начали проседать в рыхлую почву. Трактор опрокинулся и раздавил сидевшего за рулем молодого человека. От полученных травм он скончался на месте.

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