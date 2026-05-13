Танк четвёртого поколения: экипаж в бронекапсуле, боеприпасы — в необитаемой башне — что скрывает китайская разработка

13 мая 2026, 20:31
Type 100: новый китайский танк с гибридной установкой и необитаемой башней
Китай представил танк Type 100 с необитаемой башней, гибридной дизель-электрической установкой и уникальной системой защиты. Эксперты отмечают, что машина меняет подход к бронетехнике и может стать новым стандартом для современных армий. Почему эта новинка вызывает столько обсуждений - в нашем материале.
Type 100 – это не просто очередная инновация на рынке бронетехники, а настоящий вызов привычным тенденциям. Китайские инженеры сделали ставку на другой подход: вместо массивной пассивной брони – активная защита и цифровые технологии. Как пишет ArmyRecognition, танк четвёртого поколения получил полностью необитаемую башню и гибридную силовую установку, что сразу выделяет его среди конкурентов.
Главная особенность Type 100 – экипаж из трёх человек (механик-водитель, командир, наводчик), размещённый в герметичной капсуле в передней части корпуса, полностью отделённой от боекомплекта. Это решение не только повышает выживаемость, но и позволяет реализовать новые схемы внутренней компоновки. Боеприпасы и автомат заряжания находятся в необитаемой башне, оборудованной противовзрывными панелями.
Танк оснащён 105-мм гладкоствольным орудием с автоматом заряжания и боекомплектом на 30–40 выстрелов. Скорострельность достигает 8–12 выстрелов в минуту благодаря цифровой системе наведения. Дальность прямой стрельбы – до 4 км, а при использовании сетевого целеуказания – свыше 5 км, что позволяет поражать цели за пределами прямой видимости.
Type 100 весит от 35 до 45 тонн в зависимости от комплектации модульной бронёй. Гибридная дизель-электрическая силовая установка мощностью около 1500 л.с. обеспечивает максимальную скорость до 80 км/ч по шоссе и до 50 км/ч по пересечённой местности. Запас хода на дизеле – до 600 км, а на электротяге – несколько десятков километров. Электрический режим позволяет передвигаться практически бесшумно и уменьшать тепловую заметность машины.
Система активной защиты GL-6 с двумя установками по четыре трубы способна перехватывать противотанковые ракеты, РПГ и барражирующие боеприпасы на дистанции 10–30 метров. Четыре радиолокационные панели с фазированной решёткой обеспечивают круговой обзор на 360°, включая обнаружение дронов на расстоянии до 5 км. Экипаж использует очки дополненной реальности с панорамным видео, что значительно расширяет возможности наблюдения и управления боем.
Type 100 отказывается от концепции «толстой» брони в пользу активной защиты и раннего обнаружения угроз. Машина оснащена радарами миллиметрового диапазона (четыре панели АФАР на углах башни) и оптическими датчиками с камерами, инфракрасными, тепловизионными и ультрафиолетовыми детекторами. Такой набор позволяет своевременно реагировать на любые угрозы, включая современные дроны и высокоточные боеприпасы.
Серийное производство танков организовано на заводе в Баотоу. Стоимость одной машины составляет от 5 до 7 миллионов долларов, что делает Type 100 конкурентоспособным на мировом рынке. Для сравнения: Type 99A стоит 2,5–4 миллиона долларов, российский Т-90М – 3–4,5 миллиона, южнокорейский K2 Black Panther – 8–10 миллионов, американский M1A2 SEPv3 – свыше 10 миллионов долларов.
Type 100 интегрируется в единую цифровую сеть и позволяет передавать данные с беспилотниками, артиллерией, РСЗО и авиацией. Это превращает танк не только в средство огневой поддержки, но и в мобильный командный пункт на поле боя. По мнению экспертов, китайские бронетанковые войска получили машину, которая сочетает огневую мощь, высокую мобильность и современные технологии управления боем. При этом масса танка на 30–40% меньше, чем у западных аналогов, что значительно повышает стратегическую мобильность и эффективность переброски техники на большие расстояния.
